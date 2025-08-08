viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 10:24
Fecha clave.

Elecciones 2025: venció el plazo para inscribir alianzas y se definen los nombres para octubre

Se cumplió el plazo y cerraron los frentes rumbo a las elecciones 2025. La LLA selló acuerdo con el PRO y el peronismo logró unidad en las provincias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Elecciones 2025 El domingo 26 de octubre se harán las elecciones nacionales de medio término en la que se renovarán 24 senadores y 127 diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoron

Elecciones 2025

El domingo 26 de octubre se harán las elecciones nacionales de medio término en la que se renovarán 24 senadores y 127 diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoron

Elecciones Legislativas 2025 Cargos nacionales a renovarse

Las distintas fuerzas políticas cerraron las alianzas de cara a las elecciones 2025. En esta instancia de elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, los argentinos nos dirigiremos las urnas para definir la renovación de 127 bancas para la Cámara de Diputados y 24 para el Senado.

Lee además
La asistencia mantiene los mismos valores que en meses anteriores. Conocé cuánto cobra cada grupo familiar.
Economía.

ANSES: ¿De cuánto son los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025?
Zona fronteriza Argentina-Chile
Frontera.

Paso de Jama Argentina-Chile: habilitado con precaución

Entre los acuerdos más importantes, resaltan el alcanzado por LLA y el PRO en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el peronismo inscribió en la mayor parte del país frentes de unidad aunque no se alcanzaron acuerdos en Córdoba, Jujuy, Salta ni Tierra del Fuego, donde persisten las diferencias internas o se consolidan estructuras alternativas.

El peronismo ratificó la alianza Fuerza Patria, firmada el pasado 9 de julio para competir tanto a nivel nacional como provincial, aunque sin la firma del dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, quien mantiene un tenso silencio en las últimas horas y podría presentarse por fuera del armado.

En la vereda opuesta, el oficialismo libertario se anotó un triunfo político: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, confirmó que La Libertad Avanza y el PRO sellaron un acuerdo para competir juntos en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, un entendimiento que lleva la firma de Mauricio Macri y que apunta a consolidar el voto opositor al peronismo.

En todo este clima: La Libertad Avanza absorbe al PRO y CABA. El peronismo va por la unidad y un grupo de gobernadores avanza con su propio armado. La elección será el 26 de octubre y determinará la integración del Congreso para los últimos dos años del mandato de Javier Milei.

Elecciones Legislativas 2025 Cargos nacionales a renovarse

Plazos rumbo a las elecciones 2025

  • 7 de agosto concluyó el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas.
  • 17 de agosto vence el plazo para registrar candidatos
  • 27 de agosto inicia la campaña electoral.
  • 16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y se designarán las autoridades de mesa,
  • 21 de septiembre comenzará la campaña en medios audiovisuales.
  • difusión de lugares y mesas de votación el 1 de octubre
  • el 24 de octubre finalizará la campaña electoral y comenzará la veda.

Nota en redacción

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: ¿De cuánto son los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

Paso de Jama Argentina-Chile: habilitado con precaución

Pagan hasta $10 millones por una extraña moneda de $5

Calendario de ANSES agosto 2025: cuándo cobro AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Pollo y cerdo al frente: la nueva era del consumo de carne en Argentina

Lo que se lee ahora
Monedas de $5.
Numismática.

Pagan hasta $10 millones por una extraña moneda de $5

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Presunto asesino serial de Jujuy: La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento
Alto Comedero.

Presunto asesino serial de Jujuy: "La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel