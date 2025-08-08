Examen de residencias: el médico acusado de usar anteojos inteligentes sacó 63 puntos en la revalidación

El escándalo por el uso de supuestos anteojos inteligentes para copiarse en el examen de ingreso a las residencias médicas sumó este viernes un nuevo capítulo. Alejandro David Castillo, el médico denunciado penalmente por esta maniobra, obtuvo 63 puntos en la revalidación que se realizó en la Facultad de Medicina.
Esta segunda evaluación se llevó a cabo con el 100% de las preguntas cambiadas y un refuerzo inédito en los controles de seguridad. Según detalló el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, todos los postulantes debieron entregar sus pertenencias en bolsas cerradas antes de ingresar al aula, y en el caso del acusado, rindió sin lentes ni dispositivos electrónicos.
“Esa persona no puede ser apartada porque no tenemos ninguna orden judicial que lo disponga. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, remarcó Vilches.
La revalidación se dispuso luego de que el Gobierno provincial denunciara penalmente al alumno, detectado con lentes de aspecto común pero equipados con cámara incorporada. Si bien el examen original no fue anulado, la comparación entre ambas calificaciones definirá si el puntaje inicial será válido para adjudicarle una vacante.
En total, 117 médicos debían rendir la segunda prueba. Todas las preguntas fueron nuevas y basadas en la bibliografía oficial, y para reforzar la seguridad se emplearon detectores de metales. Aquellos que no asistieron quedaron automáticamente fuera del proceso.
Vilches aclaró que por el momento no hay otros denunciados y que la investigación judicial determinará si existieron más casos de fraude. “Seguramente, de los que rindieron hoy, muchos son buenos alumnos y van a revalidar su nota”, aseguró el funcionario.
Entre los resultados más llamativos, el cambio de puntaje fue notorio. Por ejemplo, varios postulantes que en la primera instancia habían superado los 90 puntos, en la revalidación no alcanzaron los 70. El listado oficial con todas las calificaciones estará disponible en la web del Ministerio de Salud el próximo lunes.
Cómo fue a los 117 postulantes en la revalidación del examen
- Participaron 117 alumnos
- 17 no se presentaron a rendir la revalidación.
- Quienes no se presentaron quedaron fuera del proceso de adjudicación.
- Todas las preguntas fueron nuevas y basadas en la bibliografía oficial.
- Se utilizaron detectores de metales para reforzar la seguridad.
- Ninguno de los que se presentaron obtuvo 80 puntos o más
- Solo 2 postulantes obtuvieron 70 o más.
- Postulante 107 → 76
- Postulante 109 → 73
Comparación de notas de los 117 postulantes a la residencias medicas
- Postulante 1 – Nota 96 – Nota 63
- Postulante 2 – Nota 95 – No se presentó
- Postulante 3 – Nota 95 – Nota 40
- Postulante 4 – Nota 95 – Nota 36
- Postulante 5 – Nota 95 – Nota 34
- Postulante 6 – Nota 95 – Nota 50
- Postulante 7 – Nota 95 – Nota 64
- Postulante 8 – Nota 94 – Nota 39
- Postulante 9 – Nota 94 – Nota 47
- Postulante 10 – Nota 94 – Nota 51
- Postulante 11 – Nota 94 – Nota 42
- Postulante 12 – Nota 94 – Nota 45
- Postulante 13 – Nota 94 – Nota 51
- Postulante 14 – Nota 94 – Nota 67
- Postulante 15 – Nota 94 – No se presentó
- Postulante 16 – Nota 94 – Nota 62
- Postulante 17 – Nota 94 – Nota 59
- Postulante 18 – Nota 93 – Nota 56
- Postulante 19 – Nota 93 – Nota 52
- Postulante 20 – Nota 93 – Nota 55
- Postulante 21 – Nota 93 – Nota 46
- Postulante 22 – Nota 93 – Nota 51
- Postulante 23 – Nota 93 – Nota 40
- Postulante 24 – Nota 93 – Nota 47
- Postulante 25 – Nota 93 – Nota 43
- Postulante 26 – Nota 93 – Nota 41
- Postulante 27 – Nota 93 – Nota 66
- Postulante 28 – Nota 93 – No se presentó
- Postulante 29 – Nota 92 – Nota 48
- Postulante 30 – Nota 92 – Nota 37
- Postulante 31 – Nota 92 – Nota 53
- Postulante 32 – Nota 92 – No se presentó
- Postulante 33 – Nota 92 – Nota 54
- Postulante 34 – Nota 92 – Nota 57
- Postulante 35 – Nota 92 – Nota 39
- Postulante 36 – Nota 92 – Nota 32
- Postulante 37 – Nota 92 – Nota 39
- Postulante 38 – Nota 92 – Nota 63
- Postulante 39 – Nota 92 – Nota 43
- Postulante 40 – Nota 91 – Nota 51
- Postulante 41 – Nota 91 – Nota 60
- Postulante 42 – Nota 91 – Nota 47
- Postulante 43 – Nota 91 – Nota 64
- Postulante 44 – Nota 91 – Nota 42
- Postulante 45 – Nota 91 – Nota 41
- Postulante 46 – Nota 91 – Nota 33
- Postulante 47 – Nota 91 – Nota 46
- Postulante 48 – Nota 91 – Nota 62
- Postulante 49 – Nota 91 – Nota 50
- Postulante 50 – Nota 91 – Nota 39
- Postulante 51 – Nota 91 – Nota 61
- Postulante 52 – Nota 91 – Nota 36
- Postulante 53 – Nota 91 – Nota 38
- Postulante 54 – Nota 91 – Nota 40
- Postulante 55 – Nota 91 – Nota 42
- Postulante 56 – Nota 91 – Nota 51
- Postulante 57 – Nota 90 – No se presentó
- Postulante 58 – Nota 90 – Nota 37
- Postulante 59 – Nota 90 – Nota 46
- Postulante 60 – Nota 90 – Nota 39
- Postulante 61 – Nota 90 – Nota 58
- Postulante 62 – Nota 90 – Nota 34
- Postulante 63 – Nota 90 – Nota 52
- Postulante 64 – Nota 90 – Nota 40
- Postulante 65 – Nota 90 – No se presentó
- Postulante 66 – Nota 90 – Nota 49
- Postulante 67 – Nota 90 – Nota 36
- Postulante 68 – Nota 90 – Nota 53
- Postulante 69 – Nota 90 – Nota 55
- Postulante 70 – Nota 90 – Nota 41
- Postulante 71 – Nota 90 – Nota 45
- Postulante 72 – Nota 90 – Nota 46
- Postulante 73 – Nota 90 – Nota 40
- Postulante 74 – Nota 90 – Nota 41
- Postulante 75 – Nota 89 – No se presentó
- Postulante 76 – Nota 89 – No se presentó
- Postulante 77 – Nota 89 – No se presentó
- Postulante 78 – Nota 89 – Nota 39
- Postulante 79 – Nota 89 – Nota 44
- Postulante 80 – Nota 89 – Nota 44
- Postulante 81 – Nota 89 – Nota 41
- Postulante 82 – Nota 89 – No se presentó
- Postulante 83 – Nota 89 – No se presentó
- Postulante 84 – Nota 89 – Nota 32
- Postulante 85 – Nota 89 – Nota 60
- Postulante 86 – Nota 89 – Nota 69
- Postulante 87 – Nota 89 – Nota 50
- Postulante 88 – Nota 88 – Nota 50
- Postulante 89 – Nota 88 – Nota 46
- Postulante 90 – Nota 88 – Nota 28
- Postulante 91 – Nota 88 – Nota 51
- Postulante 92 – Nota 88 – Nota 46
- Postulante 93 – Nota 88 – Nota 44
- Postulante 94 – Nota 88 – No se presentó
- Postulante 95 – Nota 88 – Nota 55
- Postulante 96 – Nota 88 – Nota 66
- Postulante 97 – Nota 88 – Nota 42
- Postulante 98 – Nota 88 – Nota 58
- Postulante 99 – Nota 88 – Nota 49
- Postulante 100 – Nota 88 – Nota 56
- Postulante 101 – Nota 88 – No se presentó
- Postulante 102 – Nota 88 – Nota 44
- Postulante 103 – Nota 88 – Nota 39
- Postulante 104 – Nota 88 – Nota 51
- Postulante 105 – Nota 88 – Nota 52
- Postulante 106 – Nota 88 – Nota 59
- Postulante 107 – Nota 88 – Nota 76
- Postulante 108 – Nota 88 – No se presentó
- Postulante 109 – Nota 87 – Nota 73
- Postulante 110 – Nota 87 – No se presentó
- Postulante 111 – Nota 87 – No se presentó
- Postulante 112 – Nota 87 – Nota 45
- Postulante 113 – Nota 87 – Nota 39
- Postulante 114 – Nota 87 – Nota 46
- Postulante 115 – Nota 87 – Nota 58
- Postulante 116 – Nota 87 – No se presentó
- Postulante 117 – Nota 87 – Nota 49
