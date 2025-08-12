Mousse de banana, una receta muy sencilla con solo tres ingredientes.

Si estás buscando un postre suave , refrescante y muy fácil de hacer , esta mousse de banana puede ser justo lo que necesitas. Con apenas tres ingredientes y en menos de diez minutos , podrás preparar un dulce esponjoso y dulce, ideal para impresionar a tus invitados sin tener que usar el horno.

Propuesta Cómo hacer ñoquis caseros en casa: receta fácil y rápida para todo el mes

La mousse, originaria de la cocina francesa , es un postre para comer con cuchara que se distingue por su textura ligera y aireada . Su nombre, que en francés significa espuma , refleja perfectamente la suavidad y consistencia característica de este postre.

Hay innumerables variantes de este dulce, que van desde las clásicas como la mousse de chocolate o limón , hasta alternativas más creativas que incluyen frutas tropicales o incluso un toque de café.

Lista en poco más de 10 minutos, esta mousse es una de esas recetas que nos salvan de un apuro en cualquier merienda o comida familiar.

Si bien en sus orígenes la mousse se elaboraba con claras de huevo batidas para lograr su textura distintiva, actualmente son muy frecuentes las preparaciones que no utilizan este componente . La mousse de banana es un claro ejemplo de esta tendencia.

Un capricho dulce con pocos ingredientes

Debido a su simplicidad y rápida elaboración, esta mousse resulta una opción perfecta para resolver de manera rápida una merienda o un encuentro familiar.

Un postre frío para preparar con solo 3 ingredientes.

Se prepara en pocos minutos, ideal para esos momentos en que el tiempo apremia y se desea un postre dulce y refrescante. Además, es una excelente manera de aprovechar esas bananas maduras que suelen quedar relegadas en la frutera, transformándolos en un postre delicioso que encantará a grandes y chicos.

Este postre destaca por su extrema facilidad, requiriendo únicamente tres componentes: crema batida, una pequeña cantidad de azúcar y un plátano en su punto de madurez. De hecho, es posible prescindir del azúcar o reemplazarlo por un poco de miel, ya que el dulzor natural de la banana es suficiente. La fruta se pulveriza y se incorpora suavemente a la crema batida con movimientos envolventes, logrando una consistencia cremosa y delicada sin esfuerzo alguno.

Receta de mousse de banana

La característica ligereza de esta mousse se logra al batir la crema y combinarla delicadamente con la banana bien madura hecha puré. El producto final es una preparación suave y aireada, con un sabor auténtico, perfecta para disfrutarse en cualquier momento.

Si buscas un postre cremoso, fresco y muy sencillo de preparar, esta mousse de plátano podría ser la solución perfecta.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos

Enfriado/reposo: al menos 2 horas

Ingredientes

2 plátanos maduros

200 ml de nata para montar (crema para batir, bien fría)

(crema para batir, bien fría) 2 cucharadas de azúcar (puedes ajustar o sustituir por miel)

La característica ligereza de esta mousse se logra al batir la crema y combinarla delicadamente con la banana bien madura hecha puré.

Cómo hacer mousse de banana, paso a paso

Quita la cáscara a los plátanos y machácalos con un tenedor o en un procesador hasta lograr un puré liso y cremoso , sin grumos.

, sin grumos. Bate la crema bien fría junto con el azúcar hasta conseguir una textura firme y con picos .

junto con el azúcar hasta conseguir una . Agrega el puré de plátano con movimientos suaves y envolventes para conservar la ligereza de la mezcla.

de la mezcla. Distribuye la mousse en vasos o copas individuales.

Refrigera por lo menos dos horas antes de consumir, para que tome consistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación alcanza para servir entre cuatro y seis porciones, según el volumen de los recipientes utilizados.

Se prepara en pocos minutos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150 kcal

Hidratos de carbono: 16 g

Grasas: 8 g

Proteínas: 2 g

Azúcares: 14 g

Es importante destacar que estas cifras son aproximadas, ya que los datos nutricionales exactos varían según los ingredientes empleados y el tamaño de cada porción. Puede mantenerse refrigerada por un máximo de 48 horas, siempre bien tapada para prevenir que absorba olores ajenos.