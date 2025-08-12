Lunfardo digital: las 10 palabras más usadas por los jóvenes argentinos en redes

Expresiones como “Te dije que ese Chad te iba a ghostear. Estaban todas las red flags” reflejan la combinación del inglés y el español en el lenguaje juvenil argentino , tanto en la calle como en las redes sociales . Un estudio hecho por Preply , una plataforma ucraniana de idiomas, identificó las 10 palabras y frases más usadas por los centennials en Argentina.

Así, se evidenció cómo el inglés y la cultura digital influyen en el lunfardo digital , que prevalece en la comunicación diaria de los jóvenes. El análisis, que tomó como referencia las búsquedas realizadas en Google durante el último año, ofrece un panorama sobre la transformación del lenguaje en la era digital, asignando un significado específico a cada término analizado.

La finalidad principal del estudio llevado a cabo por Preply fue identificar y describir las expresiones más comunes en las redes digitales argentinas , mostrando cómo el inglés se mezcla con el español para crear una jerga particular de la generación conectada. Este fenómeno, denominado lunfardo digital , se distingue por la combinación de vocablos adaptados al español y el spanglish , una forma de comunicación que se ha vuelto habitual entre adolescentes y adultos jóvenes .

El lunfardo digital nace como resultado de la globalización y la creciente penetración de internet , mostrando cómo el idioma se ajusta continuamente a nuevas formas comunicativas. De acuerdo con el reporte de Preply , esta modalidad lingüística fusiona componentes del lunfardo clásico argentino con vocablos en inglés , creando un código común entre quienes forman parte del entorno digital.

Yolanda Del Peso, especialista en lenguas de Preply, destaca el rol fundamental de esta jerga en la rutina de los jóvenes: “La jerga digital es una construcción que combina una variación de lengua española, como el lunfardo en Argentina, con el uso masivo del inglés”, afirmó en declaraciones difundidas por la plataforma.

Además, agregó: “Aprender un idioma significa algo más que memorizar reglas gramaticales. Se trata de entender cómo conecta a la gente, especialmente en un mundo digital en el que la jerga, los emojis y los memes determinan la forma de expresarse, por lo que es clave incorporarlo amigablemente a nuestro lenguaje cotidiano”.

El lunfardo tradicional se originó a partir de la convivencia entre inmigrantes europeos en Argentina, mezclando y deformando palabras provenientes de diversos idiomas como el italiano, catalán, gallego y lenguas indígenas. Actualmente, la cultura digital está provocando un fenómeno semejante, donde la constante interacción en línea y la influencia de contenidos globales fomentan la creación de nuevas jergas entre los jóvenes.

Este cambio en el idioma suele representar un desafío para quienes no pertenecen a la generación digital. Personas extranjeras que aprendieron el español clásico, así como padres y maestros, a menudo tienen dificultades para comprender estas expresiones, lo que amplía la brecha entre generaciones. Sin embargo, el informe subraya que familiarizarse con este lenguaje emergente puede ser más accesible de lo que se imagina.

Metodología y top 10 de términos digitales

El estudio se realizó analizando los términos que los jóvenes argentinos emplearon con mayor frecuencia durante el último año, tomando como referencia las búsquedas mensuales en Google y el cambio en su popularidad a lo largo del tiempo. Gracias a esto, se pudieron identificar tanto las expresiones más comunes como aquellas que han experimentado un aumento notable en su uso.

A continuación, Preply presenta las diez palabras o frases más populares en Argentina, junto con su definición y un ejemplo ilustrativo:

POV: suma 82.900 búsquedas mensuales. Sigla de “point of view” (punto de vista), se usa para contar historias o anécdotas desde el punto de vista personal e invita a ponerse en el lugar de quien se está expresando. Muy habitual en la red social X . Ejemplo: “Mi pov fue muy gracioso en ese momento”.

suma mensuales. Sigla de “point of view” (punto de vista), se usa para contar historias o anécdotas desde el punto de vista personal e invita a ponerse en el lugar de quien se está expresando. Muy habitual en la red social . Ejemplo: Random: tiene 59.900 búsquedas. Se refiere a algo aleatorio, sin sentido o poco definido. En lugar de “una persona cualquiera” , los jóvenes expresan “un random”. Ejemplo: “jajaja eso fue muy random”.

tiene 59.900 búsquedas. Se refiere a algo aleatorio, sin sentido o poco definido. En lugar de , los jóvenes expresan “un random”. Ejemplo: Literal: con 59.070 búsquedas por mes. Es empleado para reforzar la exactitud de lo narrado, indicando que algo sucedió tal como se cuenta, sin exageraciones. Ejemplo: “Comí un montón, literal”.

Aesthetic: cuenta con un total de 52.810 búsquedas. Refiere a un estilo visual agradable, definido tanto por tendencias digitales como por gustos individuales. Ejemplo: “¿Tomamos en un café aesthetic?”

cuenta con un total de Refiere a un estilo visual agradable, definido tanto por tendencias digitales como por gustos individuales. Ejemplo: Red Flag: tiene 28.950 búsquedas. Se inspira en las banderas de advertencia de las playas, identifica señales de alarma o aspectos negativos de una situación o persona. Ejemplo: “Me dijo eso y automáticamente pensé que era una red flag”.

tiene 28.950 búsquedas. Se inspira en las banderas de advertencia de las playas, identifica de una situación o persona. Ejemplo: Coquette: se vieron 16.040 búsquedas. Se encarga de definir una estética asociada a colores claros , en especial el rosa. Ejemplo: “Me compré una remera muy coquette”.

se vieron 16.040 búsquedas. Se encarga de definir una , en especial el rosa. Ejemplo: Ghosting (ghostear): consiguió tener 10.380 búsquedas mensuales. Hace referencia a desaparecer abruptamente y cortar la comunicación sin explicación, sobre todo en relaciones interpersonales. Ejemplo: “Creo que ella me ghosteó”.

consiguió tener 10.380 búsquedas mensuales. Hace referencia a y cortar la comunicación sin explicación, sobre todo en relaciones interpersonales. Ejemplo: Vibes: suma 8.110 búsquedas. Hace alusión a las sensaciones o “vibraciones” que transmite una persona, ambiente o situación, sean positivas o negativas. Ejemplo: “¿No da re vibes a verano este clima?”

GRWM: reúne 3.950 búsquedas. Acronimia de “get ready with me” (prepárate conmigo), utilizada para publicaciones en las que influencers comparten rutinas de preparación. Ejemplo: “ Grwm para mi primer día en la facultad”.

reúne Acronimia de (prepárate conmigo), utilizada para publicaciones en las que influencers comparten rutinas de preparación. Ejemplo: “ Chad: llega a 3.210 búsquedas. Alude a un hombre que representa una masculinidad fuerte y carismática, considerado un “macho alfa” en la jerga juvenil. Ejemplo: “Ese tipo es un chad”.

Según Preply, el lunfardo digital revoluciona las maneras en que los jóvenes argentinos se comunican, reflejando una evolución continua de su identidad cultural. Dentro de este ámbito del lenguaje, los vocablos recientes evidencian cómo conceptos como éxito y fama adquieren interpretaciones particulares en el contexto de la era digital.