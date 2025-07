La honestidad primero: jujeño recuperó $800 mil enviados por error gracias a un joven formoseño

Por un error en el alias durante una transferencia bancaria, el jujeño envió $800 mil a una persona equivocada : Arnaldo Andrés Benítez, un joven de Formosa. En ocasiones similares, no es raro que el dinero sea retenido y que el contacto se pierda. Sin embargo, el formoseño decidió actuar con total transparencia y devolver el dinero a quien no solo era desconocido sino de otra provincia.

"Hace poco más de dos horas, por error en un alias, hice una transferencia de dinero a una persona que no conoció: Arnaldo Andrés Benítez de Formosa. Que tranquilamente podría haberse quedado con la plata, como muchos harían... pero no. Después de buscar un buen rato y charlar con varios Arnaldo Andrés, me logré contactar con él ya los minutos me la devolvió sin dudarlo", contó el joven jujeño en su publicación de Facebook, que rápidamente obtuvo cientos de reacciones y comentarios elogiosos.