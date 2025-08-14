Cuándo se estrena en Netflix "En el Barro", el spin-off de "El Marginal"

“En el Barro” , el spin-off de la popular serie “El Marginal” , llegará próximamente a Netflix . El aclamado universo penitenciario creado por Sebastián Ortega , que atrapó a la audiencia durante cinco temporadas , ahora se centra en una cárcel femenina .

El reparto incluye a Ana Garibaldi , retomando su papel de Gladys , esposa de Mario Borges ; Valentina Zenere ; Carolina Ramírez ; Rita Cortese ; Lorena Vega ; La Zurda ; Ana Rujas ; Gerardo Romano como Sergio Antín , director de la cárcel San Onofre ; Jorge Lorenzo , en el rol de guardia , y Marcelo Subiotto .

Por su parte, la cantante María Becerra hará su primera aparición actoral. Además, la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras , quien falleció el 28 de julio tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico y permanecer internada dos semanas , debutó como actriz en esta producción.

La serie “En el barro” se estrenará en Netflix el jueves 14 de agosto y contará con una primera temporada de 8 episodios . La filmación se llevó a cabo principalmente en Ensenada, Buenos Aires , con algunas escenas rodadas en el Puente Levadizo de la Isla Santiago y el acceso a la isla. Por ahora, Netflix no ha confirmado si habrá una segunda temporada .

¿A qué hora se estrena "En el Barro" en Netflix?

El spin-off de “El Marginal”, titulado “En el Barro”, llegará a Netflix el jueves 14 de agosto de 2025. Generalmente, la plataforma lanza sus estrenos a las 00:00 (PT); considerando que se trata de una serie argentina, lo más probable es que pueda verse a partir de las 4:00 AM, hora local de Argentina.

La historia se desarrolla dentro del mismo universo de “El Marginal”, aunque ahora se focaliza en un conjunto de reclusas en la penitenciaría La Quebrada. La narración arranca cuando Gladys Guerra, conocida como “la Borges”, junto a otras internas, atraviesa un momento crítico al ser trasladadas a la prisión. Esta experiencia marcará un vínculo inquebrantable entre ellas.

“En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en ‘Las embarradas’”, relata la sinopsis oficial.

El tráiler de la serie "En el barro": de qué trata

El primer avance de la serie muestra un negocio secreto dentro de la cárcel: la comercialización de material para adultos a través de internet. La que se perfila como protagonista principal es Valentina Zenere, encargada de ofrecer contenido erótico.

Por su parte, María Becerra también forma parte del grupo de internas vinculadas al emprendimiento y se presume que pondrá voz a la banda sonora. Mientras tanto, Gladys, esposa de Borges, tendrá que enfrentar tanto el legado como la influencia de su pareja dentro del mundo penitenciario.

Alejandra "Locomotora" Oliveras en la serie "En el barro": cómo será su personaje

Poco tiempo antes de su deceso, Alejandra "Locomotora" Oliveras expresó en Instagram su emoción por formar parte de una producción de Sebastián Ortega. Su último post en la red consistió en un video con imágenes junto a sus colegas del elenco.

En el barro

El tráiler de la serie, divulgado recientemente, muestra a la exboxeadora entrenando con una bolsa de boxeo, escena que despertó mucha atención entre sus seguidores, especialmente tras la confirmación de su fallecimiento. “Este 14 de agosto se estrena la serie por Netflix: ‘En el barro’ (cárcel de mujeres), la continuación de El Marginal!! Mucha acción! Muchas piñas!! Imperdible!!!!”, escribió la campeona mundial.

En el ciclo conducido por Juana Viale, la deportista compartió algunos pormenores sobre su rol en la serie: “No es chorra ni narco, actuó en defensa propia. Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia. Cuando vean la serie me van a entender”.

Asimismo, reveló que decidió aceptar el papel únicamente tras comprender la historia de fondo de su personaje, que conectaba con una experiencia personal. A los 14 años, Oliveras sufrió violencia de género, un episodio que comenzó durante su embarazo y se prolongó luego del nacimiento de su hijo.