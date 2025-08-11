lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 16:43
Streaming.

¿Vuelve la serie "Lost"? la confesión de un actor vital de la historia sobre el plan para revivirla

Uno de los personajes más icónicos de 'Lost' opina que el controvertido final de la serie podría ser el punto de partida perfecto para una continuación

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un actor clave confiesa el plan para resucitar la serie 15 años después.

Un actor clave confiesa el plan para resucitar la serie 15 años después.

La serie Lost (perdidos) representó un punto de inflexión en la televisión de inicios del siglo XXI. Esta producción cautivó a una audiencia masiva gracias a su combinación de misterio, drama y elementos de ciencia ficción. No obstante, su final se transformó en uno de los cierres más discutidos y cuestionados en la historia de la pantalla chica.

A pesar de la polémica que todavía rodea a la serie, uno de sus protagonistas más reconocidos sigue albergando la ilusión de que la trama podría retomarse en el futuro.

¿Vuelve 'Lost'? Una estrella reveló su proyecto secreto para revivir la serie

Terry O’Quinn, conocido por encarnar al emblemático John Locke durante las seis temporadas y 120 capítulos de Lost, insinuó en una entrevista reciente con ScreenRant que no descarta la posibilidad de volver. El tema surgió cuando le consultaron si le interesaría participar en From, una serie de suspenso que protagoniza Harold Perrineau, quien interpretó a Michael Dawson en Lost.

Me encantaría que alguien me llamara para invitarme a un proyecto así, aunque de momento no conozco la serie ni la he visto, así que tendría que ponerme al día”, admitió O’Quinn, reflejando esa mezcla de curiosidad y apertura que caracteriza a los actores que han vivido grandes momentos televisivos.

Lost marcó un antes y un después en la televisión de principios de siglo.

Lo que verdaderamente capturó la atención fue cuando Terry O’Quinn se aventuró a imaginar cómo sería ese anhelado regreso de Perdidos. Propuso una visión que combina la nostalgia, el humor y el misterio característico de la serie:

“Una de mis ilusiones sería que todos los personajes emergieran por la puerta trasera de la iglesia, justo por donde apareció la luz al final, aunque esta vez todos con muchos años más encima” —se señala a sí mismo con una sonrisa—.

“Y entonces tendríamos que preguntarnos: ‘¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos ahora?’. Creo que sería increíble”, concluye. Con esta referencia a la mitología creada por J.J. Abrams, Damon Lindelof y Lloyd Braun, O’Quinn no solo revive la esencia única de Lost, sino que también abre la puerta a la posibilidad de reavivar ese universo con un enfoque fresco y profundo sobre el paso del tiempo, un objetivo que han buscado durante años.

El actor destacó su experiencia en la serie

Por otro lado, el actor aprovechó para resaltar cuánto disfrutó colaborar con Perrineau, calificándolo como “una experiencia muy divertida”, aportando así un toque cercano y humano a la idea de un posible reencuentro en pantalla.

Aunque el desenlace de Lost dividió a sus seguidores, la esencia de aquella historia continúa viva en quienes formaron parte de ella. Y si alguien sabe cómo podría retomarse esa aventura en la isla llena de misterios, ese es quizá Terry O’Quinn, uno de sus guardianes más leales.

