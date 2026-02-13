viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 11:23
Streaming.

En el Barro 2: quién es quién en la segunda temporada

La serie de Sebastián Ortega amplía la historia del penal femenino de La Quebrada. Su segunda temporada llega este viernes a Netflix a nivel global.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién es quién en la segunda temporada de En el barro.

Quién es quién en la segunda temporada de En el barro.

Este viernes llega al público de todo el mundo la segunda temporada de En el barro, la producción concebida por Sebastián Ortega y realizada por Netflix junto a Underground. En esta nueva entrega, la ficción profundiza en su entorno carcelario femenino, explorando una etapa inédita en La Quebrada.

Allí se presentan nuevos enfrentamientos y se incorporan personajes que modificarán el rumbo de la trama. Gladys, conocida como “La Borges”, regresa a prisión, pero La Quebrada que encuentra ya no se parece a la que conocía: nuevas bandas dominan con violencia a las demás “tribus” y surgen métodos inéditos de criminalidad organizada.

Uno por uno: todos los personajes de En el Barro 2

La serie creada por Sebastián Ortega expande su universo carcelario femenino con una nueva etapa en La Quebrada.

En este entorno carcelario, deberá enfrentarse al poder de la temida Gringa Casares, que controla a las demás internas según su voluntad. Con el inesperado apoyo de Nicole y la colaboración de las “embarradas” y la Zurda, Gladys pondrá todo en juego para proteger a los suyos.

Ana Garibaldi interpreta a Gladys Guerra de Borges. La temporada arranca con Gladys fuera de la cárcel, enfocada en cuidar a Juan Pablo, su nieto y fruto de Diosito. Sin embargo, la vida de Gladys como mujer liberada es complicada, llena de incertidumbre y sin perspectivas claras. Esta situación la empuja a retomar actividades delictivas, lo que la conduce de nuevo a La Quebrada, donde deberá cumplir una nueva condena.

En el barro 2 amplifica la violencia de su primera temporada con la China Suárez en un rol extremo.

Gladys ha cambiado, y La Quebrada tampoco es la misma: deberá reconectarse con las “embarradas” y reconstruir los lazos que la unían a sus compañeras. Para sobrevivir y ganar terreno en la jerarquía del penal, tendrá que medirse en la nueva lucha de poder liderada por el clan Casares. Además, cuando su nieto y único familiar se encuentre amenazado afuera, ideará un plan audaz y peligroso para intervenir directamente y protegerlo.

Así será el personaje de la China Suárez en la serie "En el Barro"

Eugenia “La China” Suárez interpreta a Nicole García, una reclusa que destaca por su atractivo físico. Durante su vida fuera de la cárcel trabajó en la prostitución de alto nivel, pero terminó involucrada en un caso judicial vinculado a uno de sus clientes, acusado de lavado de dinero. Desde su celda en La Quebrada, logra ingeniárselas para sostener a su hijo, que tuvo a los 18 años y quedó bajo la tutela de su madre.

La China Suárez impulsa el estreno de la segunda temporada de 'En el Barro', la serie argentina que renueva el drama carcelario femenino.

Para sobrevivir y asegurarse ciertos beneficios, Nicole se convierte en la “pareja” de La Gringa Casares, la autoritaria jefa del penal. Aunque la situación le resulta incómoda, entiende que es la única manera de acceder a dinero y ventajas dentro de la cárcel. Su escape emocional lo encuentra en un vínculo secreto con otra presa, cuidadosamente oculto de La Gringa, conocida por su extremo celo. Nicole se transformará en un apoyo clave para Gladys, y en su intento de socorrerla, estará dispuesta a arriesgar su propia seguridad.

¿Qué personaje hará Verónica Llinás?

Verónica Llinás interpreta a La Gringa Casares, la temida líder de La Quebrada. Al frente de un grupo de matonas, negoció con las autoridades un trato que le garantiza privilegios de “presa VIP”. Ha desplazado a otras jefas internas, como La Zurda, a quien somete a su autoridad. Miembro del poderoso clan Casares, su influencia se extiende incluso más allá de los muros de la prisión. Dentro del penal, impone su poder con mano de hierro y métodos violentos.

Este viernes estrena a nivel global la segunda temporada de En el barro.

Viuda y madre de una hija, en la cárcel se desprende de restricciones afectivas y sexuales, tomando a Nicole bajo su control como compañera en su celda de lujo. La relación con Nicole constituye uno de sus puntos débiles: los celos que siente por ella generan constantes tensiones y alimentan su desconfianza respecto a todo lo que sucede a su alrededor.

Lorena Vega interpreta a La Zurda. En el nuevo orden de La Quebrada, perdió tanto su comercio online como el poder que antes ejercía. Bajo la autoridad de La Gringa, le resulta imposible liberar a “sus chicas” del control del clan Casares, lo que obliga a Lalo, su pareja y hermano de Victoria, a actuar como intermediario externo para la líder del penal.

La vuelta de Gladys, con quien mantiene una relación basada en respeto recíproco, hace que La Zurda piense en formar un frente conjunto. Sin embargo, su esperanza se desvanece al descubrir que Gladys sigue su propio plan y no la toma en cuenta.

En esta segunda temporada, la serie expande su universo carcelario femenino con una nueva etapa en La Quebrada.

Carolina Ramírez interpreta a Yael. Tras dar a su hija en adopción y con la partida de Gladys, quedó aislada y cayó en un período profundo de depresión. Comenzó un vínculo romántico con Sabina, integrante de la banda de La Gringa, y regresó tanto al tráfico de drogas como al consumo.

El regreso de Gladys la confronta con sus elecciones y la obliga a definir su lealtad. Las “embarradas” le hacen comprender que entregar a Brisa fue la causa de su caída, y que solo manteniéndose sobria podrá aspirar a reencontrarse con su hija.

Camila Peralta interpreta a Solita. Durante su permanencia en La Quebrada, fue adaptándose al entorno. Mostró su lado más seductor y aprendió a manejar la coquetería, lo que le abrió la puerta a un nuevo rol dentro de la prisión. Con mayor seguridad, comenzó a formar parte del negocio que controla La Gringa Casares, generándole ingresos. Un romance oculto la expondrá a peligros, pero la llegada de Gladys llegará justo a tiempo para rescatarla. Una vez más, se convierte en una pieza clave y aliada estratégica para La Borges.

Camila Peralta interpreta a Solita.

Érika de Sautu Riestra interpreta a Olga. Dentro de la prisión, logró montar su propio consultorio de estética en la enfermería y además colabora con las internas gestionando medicación.

A nivel personal, aún arrastra las secuelas de su ruptura con Rodolfo, quien la dejó y ahora le exige que firme la cesión de la propiedad que compartían para poder venderla. Olga intentará rehacer su vida sentimental usando el chat interno de la cárcel y buscar algo de satisfacción personal.

Julieta Ortega se suma a "En el Barro"

Julieta Ortega es Helena.

Julieta Ortega interpreta a Helena. Es una mujer enigmática, de modales refinados y conducta impecable, que comparte la vida con su hijo Vito en el área destinada a familias dentro del penal. Durante varios años trabajó como docente de historia en instituciones de nivel secundario.

Dentro de La Quebrada, Helena se dedica a impartir clases a las internas, goza de respeto y mantiene un perfil discreto. A excepción de la dirección del penal, nadie conoce la razón de su condena. Este secreto generará tensión cuando finalmente se revele y las demás presas descubran la verdad.

