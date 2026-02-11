Así se prepara el sobrino de Michael Jackson, Jaafar, para dar vida a su tío en la pantalla grande

Jaafar Jackson compartió recientemente información inédita sobre cómo se preparó para encarnar a su tío, Michael Jackson , en Michael, la película biográfica que explorará la vida y carrera del icónico artista. En su relato, revela por primera vez la transformación que experimentó para dar vida al personaje en la gran pantalla.

Streaming. Jaafar Jackson, el sobrino del "Rey del Pop", dará vida a Michael adulto en la biopic del cantante

En el clip, Jaafar, de 29 años , aclaró que su incorporación al filme no surgió de un deseo previo de dedicarse a la actuación ni de una intención consciente de obtener este rol. “ Nunca soñé con ser actor ni siquiera pensé en interpretarlo. Pero supe que era un llamado”, señaló.

De acuerdo con sus palabras, asumió el reto con la convicción de que debía demostrar al equipo de producción que estaba capacitado para interpretar a Michael Jackson. “ Tenía que empezar desde la raíz y encontrar la autenticidad ”, señaló. Jaafar, uno de los siete hijos de Jermaine Jackson , hermano mayor de Michael, creció rodeado de un ambiente familiar profundamente vinculado a la música y al legado del ícono.

En el detrás de escena, compartió que durante la filmación percibió un sentido de dedicación colectiva entre los actores y el personal técnico. “Sentí ese amor por Michael todos los días en el set. Todos querían ponerle el corazón y el alma al proyecto”, comentó.

La elección del actor principal se convirtió en uno de los desafíos más importantes durante la producción del filme. Graham King, productor de la película, rememoró las complicaciones iniciales para dar con la persona indicada para interpretar a Michael Jackson.

Graham King quedó sorpendido con el trabajo de Jaafar.

“¿Cómo se empieza a buscar a alguien que pueda hacer de Michael? Y entonces conocí a Jaafar Jackson”, comentó, haciendo referencia al momento en que finalmente hallaron a su protagonista.

Rodaje bajo la mirada exigente del director

Por su parte, el director Antoine Fuqua compartió sus impresiones sobre los primeros días de rodaje. Según relató, la jornada inaugural estuvo cargada de dudas. “Todo lo que pensaba era: ‘¿De verdad Jaafar puede lograrlo?’”, confesó. La incertidumbre se desvaneció en cuanto comenzó a sonar la música y Jaafar ejecutó los primeros pasos. “Lo hizo con una fuerza impresionante”, comentó, resaltando la reacción compartida con el productor al presenciar la actuación en el set.

Antoine Fuqua aseguró que Jaafar comparte muchas cualidades con Michael Jackson.

Fuqua destacó que Jaafar posee, al igual que Michael Jackson, una motivación intensa por alcanzar la perfección. “Tiene ese impulso de ser el mejor”, señaló, enfatizando la dedicación y disciplina que evidenció a lo largo del rodaje.

El elenco de Michael cuenta con Nia Long interpretando a Katherine Jackson, madre del artista; Colman Domingo como Joe Jackson, su padre; y Laura Harrier en el papel de Suzanne de Passe, quien jugó un rol determinante en los inicios de la carrera de los Jackson 5.

Además, Juliano Valdi interpreta a Michael durante su niñez, mientras que Miles Teller se pone en la piel de John Branca, abogado y uno de los responsables de la administración del legado del cantante. La producción corre a cargo de Lionsgate, con John Branca y John McClain como productores, quienes también ejercen funciones como coejecutores del patrimonio de Michael Jackson.

La bipic se centrará en el legado artístico de Michael Jackson.

Un homenaje cinematográfico a la vida de Michael Jackson

Desde el estudio, describen la película como “una representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”.

Según la descripción oficial, la película narra la trayectoria de Michael Jackson más allá de sus éxitos musicales, desde los primeros indicios de su talento como cabeza de los Jackson Five hasta su desarrollo como artista, impulsado por una ambición creativa que lo llevó a consolidarse como una de las personalidades más icónicas del espectáculo a nivel mundial.

El sobrino de Michael Jackson protagonizará el biopic.

El filme tiene programado su debut en salas de cine el 24 de abril, luego de haber sufrido diversos aplazamientos en su calendario de lanzamiento.