Jaafar Jackson, el sobrino del "Rey del Pop", dará vida a Michael adulto en la biopic del cantante

Quién es quién en el elenco de “Michael”, la película biográfica del “Rey del Pop”.

El biopic de Michael Jackson sigue tomando forma y asegura un elenco capaz de recrear los hitos más icónicos del “Rey del Pop” y de su entorno familiar. Titulada Michael, la película se estrenará el 24 de abril de 2026 y ya genera expectación tras la difusión de imágenes que muestran a los actores caracterizados junto a las personas reales que interpretan.

Streaming. Netflix apuesta a la familia Kennedy para su nueva biopic: "Será el 'The Crown' americano"

Música con historia. La biopic de Kiss ya tiene quien lo interprete: todos los detalles

El casting combina figuras consolidadas y jóvenes promesas , seleccionadas cuidadosamente para representar las distintas etapas de la vida del cantante, sus hermanos y los miembros clave de su familia que influyeron en su carrera.

El rol protagónico será interpretado por Jaafar Jackson , sobrino del icónico cantante e hijo de Jermaine Jackson .

El cineasta Antoine Fuqua destacó la afinidad especial que percibió en Jaafar y cómo logra capturar la esencia de su tío ante la cámara. Este proyecto marcará el estreno actoral de Jaafar, quien ya contaba con trayectoria como cantante y bailarín desde los 12 años.

Jaafar Jackson, sobrino e hijo de Jermaine Jackson, debuta como actor interpretando a Michael Jackson adulto en la esperada película Michael.

Michael Jackson (niño) – Juliano Krue Valdi

La versión infantil de Michael Jackson estará a cargo de Juliano Krue Valdi. Según el director, dar con un niño capaz de reflejar el carisma y la destreza del artista resultó un desafío significativo.

Valdi fue finalmente elegido gracias a su talento evidente y energía, cualidades que lo convirtieron en la opción más adecuada para el rol.

Juliano Krue Valdi fue seleccionado por su innegable talento para dar vida a Michael Jackson niño en una de las etapas más icónicas del cantante.

Joe Jackson – Colman Domingo

El patriarca de la familia, Joe Jackson, será interpretado por el nombrado al Oscar Colman Domingo. El productor Graham King resaltó su versatilidad actoral y la relevancia de contar con un intérprete de su nivel para dar vida a un personaje tan central.

Colman Domingo, nominado al Oscar, asume el papel de Joe Jackson, padre de Michael, en una interpretación clave para la narrativa del biopic.

Katherine Jackson – Nia Long

La cabeza femenina de la familia, Katherine Jackson, será interpretada por Nia Long, quien definió a su personaje como “un soporte de fortaleza y elegancia para todos los Jackson”. Long destacó la responsabilidad y el desafío de dar vida a una persona aún vigente y reconocida como ícono.

Judah Edwards, Jaylen Lyndon Hunter, Nathaniel Logan McIntyre, Jayden Harville y Juliano Krue Valdi interpretan a los hermanos Jackson en sus primeros años de carrera.

John Branca – Miles Teller

El actor Miles Teller encarnará a John Branca, el mánager que tomó las riendas de la carrera de Michael después de la etapa bajo la supervisión de su padre, y que fue clave en el despegue de su trayectoria como solista, especialmente durante el lanzamiento del álbum “Thriller”. Teller es conocido por su versatilidad en pantalla y por participaciones destacadas en películas como Whiplash y Top Gun: Maverick.

Tito Jackson (niño) – Judah Edwards

El joven Judah Edwards dará vida a Tito Jackson durante su niñez. Edwards suma experiencia en televisión, habiendo participado en series como Saint X.

Tito Jackson (adulto) – Rhyan Hill

La etapa adulta de Tito Jackson será interpretada por Rhyan Hill, reconocido por su trabajo en The Michael Blackson Show.

La infancia de los hermanos Jackson estuvo marcada por el trabajo conjunto en la banda, que los catapultó a la fama internacional durante los años 70.

Marlon Jackson (niño) – Jaylen Lyndon Hunter

Jaylen Lyndon Hunter encarnará a Marlon Jackson en su juventud, papel que ya representó durante la primera gira nacional de MJ: The Musical.

Marlon Jackson (adulto) – Tre Horton

La versión adulta de Marlon Jackson será interpretada por Tre Horton, un actor con sólida trayectoria en teatro y experiencia escénica consolidada.

Jackie Jackson (niño) – Nathaniel Logan McIntyre

El joven Nathaniel Logan McIntyre, conocido por su participación en David Makes Man, interpretará a Jackie Jackson en su niñez.

Rhyan Hill, Tre Horton, Joseph David-Jones y Jamal R. Henderson asumen los papeles adultos.

Jackie Jackson (adulto) – Joseph David-Jones

La versión adulta de Jackie Jackson estará encarnada por Joseph David-Jones, actor con experiencia en series como The 4400.

Jermaine Jackson (niño) – Jayden Harville

Jayden Harville hará su primera aparición en cine interpretando al joven Jermaine Jackson.

Quién es quien en la producción.

Jermaine Jackson (adulto) – Jamal R. Henderson

El Jermaine Jackson adulto será interpretado por Jamal R. Henderson, reconocido por su trabajo en South Central Love. Las fotografías difundidas por Lionsgate permiten ver la semejanza de cada intérprete con las figuras reales que encarnan, generando aún más entusiasmo de cara al estreno.

El filme Michael tiene como objetivo retratar tanto la infancia como la vida adulta del legendario cantante, profundizando en su historia personal, su legado artístico y la dinámica de su familia.