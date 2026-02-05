Jaafar Jackson, el sobrino del "Rey del Pop", dará vida a Michael adulto en la biopic del cantante

Quién es quién en el elenco de “Michael”, la película biográfica del “Rey del Pop”.
El biopic de Michael Jackson sigue tomando forma y asegura un elenco capaz de recrear los hitos más icónicos del “Rey del Pop” y de su entorno familiar. Titulada Michael, la película se estrenará el 24 de abril de 2026 y ya genera expectación tras la difusión de imágenes que muestran a los actores caracterizados junto a las personas reales que interpretan.
El casting combina figuras consolidadas y jóvenes promesas, seleccionadas cuidadosamente para representar las distintas etapas de la vida del cantante, sus hermanos y los miembros clave de su familia que influyeron en su carrera.
Michael Jackson (adulto) – Jaafar Jackson
El rol protagónico será interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del icónico cantante e hijo de Jermaine Jackson.
El cineasta Antoine Fuqua destacó la afinidad especial que percibió en Jaafar y cómo logra capturar la esencia de su tío ante la cámara. Este proyecto marcará el estreno actoral de Jaafar, quien ya contaba con trayectoria como cantante y bailarín desde los 12 años.
Michael Jackson (niño) – Juliano Krue Valdi
La versión infantil de Michael Jackson estará a cargo de Juliano Krue Valdi. Según el director, dar con un niño capaz de reflejar el carisma y la destreza del artista resultó un desafío significativo.
Valdi fue finalmente elegido gracias a su talento evidente y energía, cualidades que lo convirtieron en la opción más adecuada para el rol.
Joe Jackson – Colman Domingo
El patriarca de la familia, Joe Jackson, será interpretado por el nombrado al Oscar Colman Domingo. El productor Graham King resaltó su versatilidad actoral y la relevancia de contar con un intérprete de su nivel para dar vida a un personaje tan central.
Katherine Jackson – Nia Long
La cabeza femenina de la familia, Katherine Jackson, será interpretada por Nia Long, quien definió a su personaje como “un soporte de fortaleza y elegancia para todos los Jackson”. Long destacó la responsabilidad y el desafío de dar vida a una persona aún vigente y reconocida como ícono.
John Branca – Miles Teller
El actor Miles Teller encarnará a John Branca, el mánager que tomó las riendas de la carrera de Michael después de la etapa bajo la supervisión de su padre, y que fue clave en el despegue de su trayectoria como solista, especialmente durante el lanzamiento del álbum “Thriller”. Teller es conocido por su versatilidad en pantalla y por participaciones destacadas en películas como Whiplash y Top Gun: Maverick.
Tito Jackson (niño) – Judah Edwards
El joven Judah Edwards dará vida a Tito Jackson durante su niñez. Edwards suma experiencia en televisión, habiendo participado en series como Saint X.
Tito Jackson (adulto) – Rhyan Hill
La etapa adulta de Tito Jackson será interpretada por Rhyan Hill, reconocido por su trabajo en The Michael Blackson Show.
Marlon Jackson (niño) – Jaylen Lyndon Hunter
Jaylen Lyndon Hunter encarnará a Marlon Jackson en su juventud, papel que ya representó durante la primera gira nacional de MJ: The Musical.
Marlon Jackson (adulto) – Tre Horton
La versión adulta de Marlon Jackson será interpretada por Tre Horton, un actor con sólida trayectoria en teatro y experiencia escénica consolidada.
Jackie Jackson (niño) – Nathaniel Logan McIntyre
El joven Nathaniel Logan McIntyre, conocido por su participación en David Makes Man, interpretará a Jackie Jackson en su niñez.
Jackie Jackson (adulto) – Joseph David-Jones
La versión adulta de Jackie Jackson estará encarnada por Joseph David-Jones, actor con experiencia en series como The 4400.
Jermaine Jackson (niño) – Jayden Harville
Jayden Harville hará su primera aparición en cine interpretando al joven Jermaine Jackson.
Jermaine Jackson (adulto) – Jamal R. Henderson
El Jermaine Jackson adulto será interpretado por Jamal R. Henderson, reconocido por su trabajo en South Central Love. Las fotografías difundidas por Lionsgate permiten ver la semejanza de cada intérprete con las figuras reales que encarnan, generando aún más entusiasmo de cara al estreno.
El filme Michael tiene como objetivo retratar tanto la infancia como la vida adulta del legendario cantante, profundizando en su historia personal, su legado artístico y la dinámica de su familia.