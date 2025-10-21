martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 17:08
Streaming.

Netflix apuesta a la familia Kennedy para su nueva biopic: "Será el 'The Crown' americano"

La compañía anunció el inicio de esta ambiciosa producción, revelando que Michael Fassbender tendrá el papel de Joseph P. Kennedy, padre de John F. Kennedy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Michael Fassbender encarnará al padre de John-John Kennedy.

Michael Fassbender encarnará al padre de John-John Kennedy.

Netflix anunció la producción de una serie centrada en la familia Kennedy, considerada una de las dinastías más influyentes del siglo XX. La temporada inaugural estará compuesta por ocho capítulos y se inspira en el libro de Frederik Logevall, JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 (2020).

Dicha narrativa mostraba cómo la vocación de John Kennedy por la política y el servicio público se desarrolló de manera autónoma, más allá de las expectativas de su padre, Joseph P. Kennedy.

John F. Kennedy antes de su asesinato.

Michael Fassbender como padre de J.F.K

En esta primera entrega, la personalidad del padre será uno de los ejes centrales de la historia, y se confirmó que Michael Fassbender interpretará ese rol.

La producción, llevada adelante por Netflix junto a Chernin Entertainment, busca adentrarse en los aspectos más privados y desconocidos de la familia Kennedy, mostrando “las vidas, amores, rivalidades y tragedias que moldearon la dinastía más icónica de la historia moderna, y que contribuyeron a crear el mundo en el que vivimos hoy”.

Michael Fassbender encarnará al padre de John-John Kennedy.

El relato se situará en la década de 1930 y seguirá la trayectoria de Joe y Rose Kennedy con sus nueve hijos, incluyendo a su segundo hijo, Jack, quien intentará encontrar su lugar y destacar más allá de la sombra de su hermano mayor.

Dentro de este marco, es probable que la serie toque uno de los ejes de investigación del libro de Logevall: el origen de la fortuna de Joseph Kennedy, ya que algunos expertos sugieren que su riqueza pudo haberse generado de manera cuestionable y que incluso podría haber tenido vínculos con el crimen organizado durante la Prohibición, en relación con los derechos de distribución de whisky escocés.

Netflix prepara Kennedy, una ambiciosa serie sobre la dinastía más famosa de Estados Unidos.

La oficialización del proyecto se produce dos años después de que trascendiera que estaba en desarrollo. En aquel momento, fuentes vinculadas a la producción comentaron a la publicación estadounidense Variety que su objetivo era crear una versión norteamericana de la serie británica The Crown.

John F. Kennedy en la pantalla grande

No es la primera ocasión en que la vida de algún integrante de la familia Kennedy se adapta al cine o la televisión. La obra más reconocida es, sin dudas, J.F.K.: Caso abierto, dirigida por Oliver Stone en 1991, aunque su enfoque estaba centrado en el asesinato del presidente, un tema que ha inspirado decenas de documentales y ficciones, ya sea explorando teorías de conspiración o desde un enfoque más histórico y documental.

La plataforma ya ha confirmado que ha puesto en marcha este ambicioso proyecto y que Michael Fassbender será el padre de J.F.K.

Por ahora no se ha confirmado qué actor asumirá el papel de John F. Kennedy. En décadas anteriores, Martin Sheen protagonizó una miniserie en los años ochenta, mientras que Patrick Dempsey interpretó a un joven Kennedy en JFK: su juventud rebelde.

Netflix acaba de anunciar que hará una serie en torno a la familia Kennedy.

Otros intérpretes que en algún momento dieron vida al icónico presidente incluyen a Greg Kinnear, Bruce Greenwood, Martin Donovan e incluso Rob Lowe, representando distintas etapas de su existencia.

Además, JFK ha aparecido como personaje secundario en biopics centrados en Jackie Kennedy o en la cantante Marilyn Monroe, con quien mantuvo un conocido romance extramatrimonial.

