sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 13:45
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Producto de una sobrecarga en un televisor viejo, una familia jujeña que vive en Ushuaia lo perdió todo tras el incendio de su vivienda. Piden ayuda.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Una familia jujeña que reside en la ciudad de Ushuaia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder absolutamente todo en el incendio de su vivienda. El siniestro, que se habría originado por la sobrecarga de un televisor antiguo, dejó la casa completamente destruida y a sus integrantes sin techo.

Además de las pérdidas materiales totales, una niña de la familia sufrió quemaduras graves y debió ser intervenida quirúrgicamente, lo que agrava aún más la dramática situación que atraviesan.

Un incendio devastador

De acuerdo con la información brindada por allegados, el informe pericial determinó que el fuego se habría iniciado a raíz de una sobrecarga en un televisor viejo que poseían en la vivienda, lo que generó una explosión.

En un primer momento, no se descartaba que el origen pudiera estar vinculado a un desperfecto técnico o incluso al uso de cilindros de gas, habituales en los sistemas de calefacción de la zona sur del país. Sin embargo, el peritaje confirmó que el artefacto eléctrico fue el desencadenante del incendio.

“Las pérdidas son totales”, señalaron familiares, quienes remarcaron que la casa quedó completamente inhabitable.

Sin techo y con una emergencia médica

El impacto del fuego no solo fue material. En medio del siniestro, una de las niñas de la familia resultó con quemaduras de gravedad y tuvo que ser operada. La pequeña permanece bajo atención médica, mientras sus seres queridos aguardan su evolución.

La familia, además de enfrentar la angustia por la salud de la menor, hoy no cuenta con un lugar donde vivir. “No tienen un techo ahora”, expresaron con preocupación desde su entorno más cercano.

Pedido solidario

Ante este panorama, familiares y amigos iniciaron un pedido de ayuda solidaria para colaborar con la reconstrucción de la vida de esta familia jujeña en el extremo sur del país.

Necesitan asistencia urgente, tanto para afrontar los gastos médicos como para cubrir necesidades básicas, ya que el incendio consumió todas sus pertenencias.

La comunidad se moviliza para acompañarlos en este difícil momento, con la esperanza de que la solidaridad permita brindarles un nuevo comienzo tras la tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

