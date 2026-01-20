Chubut sigue en alerta: el calor provoca nuevos focos de incendio en Puerto Patriada

Los incendios se reavivaron por las altas temperaturas y crece la alerta.

Las elevadas temperaturas registradas en jornadas recientes provocaron el rebrote de distintos focos de incendio en Chubut . Frente a este escenario, los equipos de combate al fuego reforzaron su despliegue y las labores preventivas en el área de Puerto Patriada .

Tras un período de mayor estabilidad y luego de haber logrado frenar los incendios más relevantes, se sostenía un monitoreo permanente ante eventuales reapariciones. Sin embargo, el panorama volvió a agravarse cuando los expertos detectaron una extensa columna de humo visible desde diversos puntos de la Comarca Andina .

Ese indicio confirmaba que las llamas retomaban fuerza y que los esfuerzos debían enfocarse, sobre todo, en los sectores de Bahía Las Percas , Bahía Desafío y La Condorera .

Según informó el portal Ahora Comarca , más de 250 combatientes del fuego , respaldados por aeronaves , desplegaron ayer un operativo sostenido para contener el avance del incendio y frenar su posible llegada a zonas habitadas y a espacios naturales de alta sensibilidad . En esos puntos se llevaron adelante patrullajes , labores de enfriamiento y el refuerzo de cortafuegos mediante el uso de herramientas manuales sobre focos menores .

Así se combaten los incendios en Chubut: el Ejército compartió videos en los que se muestra cómo un helicóptero Bell 407 carga agua y luego ataca los distintos focos.



El fuego se reavivó en la provincia por las altas temperaturas y crece la alerta.

De acuerdo con reportes de la prensa regional, se detectaron además nuevos focos activos en sectores como El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, todos ellos comprendidos dentro del área afectada por el siniestro, pero en espacios que hasta ese momento no habían sufrido el avance de las llamas. En esos puntos, el operativo incluyó el despliegue de dotaciones con agua y la intervención de recursos aéreos.

Nuevos puntos críticos y despliegue de brigadistas

En paralelo, se registraron episodios de características similares en El Pedregoso y en inmediaciones del Rincón de Lobos, donde los equipos especializados sostuvieron las labores de enfriamiento y supervisión para evitar rebrotes del fuego.

El contingente de 63 bomberos voluntarios cordobeses permanece en la provincia de Chubut.

En relación con los demás sectores comprometidos, desde los organismos oficiales señalaron que se sostienen tareas constantes de patrullaje y monitoreo, con aeronaves disponibles para intervenir cuando los equipos que combaten el incendio así lo requieran.

El despliegue general es coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), bajo la órbita de la Secretaría de Bosques, que continúa brindando los reportes oficiales sobre el avance de la emergencia. En el operativo también participa el Ejército argentino, que aportó recursos aéreos para reforzar las acciones en el terreno.

"Patagonia"



Por las desgarradoras imágenes de los incendios en Chubut.

Helicópteros del Ejército: apoyo clave desde el aire

Los aparatos en cuestión corresponden al Bell 407 GXi, integrado a las unidades de Aviación del Ejército de Montaña, cuya misión principal consiste en atacar directamente las llamas mediante descargas de agua con helibalde (balde suspendido), lo que permite vaciar grandes cantidades de líquido sobre focos activos que no pueden alcanzarse por vía terrestre.

Recrudecen los incendios en Chubut.

Asimismo, se emplea el UH-1H Huey, reconocido por su versatilidad y resistencia dentro del Ejército. Este helicóptero cumple funciones múltiples: combate aéreo del incendio, apoyo a las brigadas en tierra y fortalecimiento de la logística de emergencia.