Incendios en Chubut: aseguran que el fuego está controlado

Las lluvias moderadas registradas trajeron alivio a los brigadistas que combaten los incendios forestales en Chubut . Según informó el gobierno provincial, el foco ígneo que afectaba a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, se encuentra 100% contenido, lo que implica que ya no existe riesgo para las zonas pobladas cercanas.

El gobernador Ignacio Torres confirmó la noticia este jueves y destacó el trabajo realizado en el terreno . “Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno”, aseguró.

Además, el mandatario provincial remarcó el compromiso de quienes combatieron el fuego: “ En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate , trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”, publicó en la red social X.

Incendios en Chubut.

Lluvias y alivio para los brigadistas

El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado lluvias para la mañana de este jueves 15 de enero en la provincia, lo que finalmente representó un alivio clave para el personal que trabajaba en la región afectada. Con el incendio ya contenido, los brigadistas continúan con las tareas de enfriamiento, fundamentales para evitar posibles rebrotes.

Más de una semana de combate contra el fuego en Chubut

Torres también destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales y el trabajo ininterrumpido durante más de una semana para controlar el incendio, que se había iniciado el lunes 5 de enero. Las tareas permitieron frenar el avance del fuego y proteger a las localidades de Epuyén y El Hoyo.

Los incendios en Chubut ya arrasaron con 12 mil hectáreas.

Con el fuego bajo control, el gobierno provincial anunció que ahora el foco estará puesto en la reconstrucción de las zonas afectadas y en la asistencia a los vecinos damnificados.