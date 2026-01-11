Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

Las precipitaciones comenzaron a registrarse antes de lo previsto , ya que según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional las lluvias estaban anunciadas para la tarde. Sin embargo, el adelantamiento de las primeras gotas fue recibido con alivio y emoción por vecinos y brigadistas que se encuentran trabajando en el combate del incendio.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a habitantes del paraje “Rincón de los Lobos” celebrando la llegada de la lluvia, conscientes de que el agua puede convertirse en un factor clave para contener los focos activos y reducir la intensidad de las llamas.

Desde el inicio del incendio, las condiciones climáticas jugaron un papel determinante. Las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos complicaron de manera constante el trabajo de los equipos de emergencia, dificultando las tareas de control y extinción.

El avance del fuego

Hasta el momento, el fuego ya consumió alrededor de 12.000 hectáreas, afectando áreas de bosque nativo, viviendas rurales y zonas productivas. Brigadistas, bomberos voluntarios y personal de distintas áreas continúan desplegados en el terreno, en una lucha desigual contra un incendio que mostró un comportamiento errático y agresivo.

La continuidad de las lluvias es ahora la principal expectativa de la comunidad y de los equipos que combaten el siniestro. De mantenerse las precipitaciones durante las próximas horas, podrían generarse condiciones más favorables para avanzar en la contención definitiva del fuego y aliviar una de las emergencias ambientales más graves que atraviesa la región en los últimos años.