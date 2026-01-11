domingo 11 de enero de 2026

11 de enero de 2026 - 18:41
Emoción.

Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

En medio de una situación crítica por los incendios forestales que afectan a Chubut, la llegada de la lluvia a Epuyén renovó este domingo la esperanza.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

Las precipitaciones comenzaron a registrarse antes de lo previsto, ya que según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional las lluvias estaban anunciadas para la tarde. Sin embargo, el adelantamiento de las primeras gotas fue recibido con alivio y emoción por vecinos y brigadistas que se encuentran trabajando en el combate del incendio.

Incendios en Chubut: llueve en Epuy&eacute;n y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

Incendios en Chubut: llueve en Epuyén y crece la esperanza de frenar el avance del fuego

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a habitantes del paraje “Rincón de los Lobos” celebrando la llegada de la lluvia, conscientes de que el agua puede convertirse en un factor clave para contener los focos activos y reducir la intensidad de las llamas.

Desde el inicio del incendio, las condiciones climáticas jugaron un papel determinante. Las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos complicaron de manera constante el trabajo de los equipos de emergencia, dificultando las tareas de control y extinción.

El avance del fuego

Hasta el momento, el fuego ya consumió alrededor de 12.000 hectáreas, afectando áreas de bosque nativo, viviendas rurales y zonas productivas. Brigadistas, bomberos voluntarios y personal de distintas áreas continúan desplegados en el terreno, en una lucha desigual contra un incendio que mostró un comportamiento errático y agresivo.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

La continuidad de las lluvias es ahora la principal expectativa de la comunidad y de los equipos que combaten el siniestro. De mantenerse las precipitaciones durante las próximas horas, podrían generarse condiciones más favorables para avanzar en la contención definitiva del fuego y aliviar una de las emergencias ambientales más graves que atraviesa la región en los últimos años.

