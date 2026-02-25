Aumentan el pago del presentismo docente

Desde el Ministerio de Educación de la provincia anunciaron el aumento del presentismo para los docentes. La decisión se debe, según la Ministra Daniela Teseira, para reconocer a los educadores y afrontar el alto ausentismo docente.

"Tenemos un número muy elevado de ausentismo docente, mucho más elevado que años anteriores. Debido a ello, y con el objetivo de garantizar el dictado de las clases, se estableció un incremento del 50% en el concepto de presentismo”, remarcó la titular de la cartera educativa.

Así también la Ministra hizo mención a la decisión del “sostenimiento del pago del incentivo docente por parte de la provincia, luego de la quita efectuada por el Gobierno Nacional”.

La Ministra de Educación habló también de los informes que indican una caída mundial de la natalidad la cual “repercute de forma directa en la baja de la matrícula educativa”.

"Tenemos una considerable baja de natalidad que nos permite evaluar y proyectar qué vamos a hacer", indicó Teseira y sostuvo que se trabaja en la elaboración de un proyecto de parejas pedagógicas o duplas pedagógicas para asegurar la continuidad laboral de los educadores y dar respuesta a las necesidades áulicas.

La Ministra agregó que actualmente se registran más de 570 docentes en disponibilidad en las escuelas secundarias, a quienes se les continúa abonando el sueldo en la condición "frente al alumno, pero el docente no está frente al alumno".

"A fin de dar la estabilidad laboral, estamos haciendo un análisis de cuál es el perfil del docente para que pueda acompañar como dupla pedagógica a otro docente", planteó por último la titular de la cartera educativa.