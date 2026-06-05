viernes 05 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de junio de 2026 - 19:57
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: qué reveló la autopsia

La autopsia determinó la causa de muerte de Yamila Chávez, la joven que falleció en el Hospital de Alto Comedero.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Muerte en el hospital de Alto Comedero

Muerte en el hospital de Alto Comedero

La autopsia realizada al cuerpo de Yamila Chávez, la mujer que murió el pasado 31 de mayo tras recibir atención médica en la Maternidad “Josefina Scaro” de Alto Comedero, determinó la causa de muerte de la joven que ingresó al mediodía y murió horas después.

Lee además
investigan la muerte de una mujer en la maternidad de alto comedero
Policiales.

Investigan la muerte de una mujer en la maternidad de Alto Comedero
La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

Alto Comedero: este viernes hacen la autopsia a la mujer que murió en el hospital Snopek

El estudio fue realizado este viernes por disposición del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la investigación abierta tras el fallecimiento de la mujer. Según el resultado informado por el abogado de la familia, Carlos Espada, la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria por shock hipovolémico por hemoperitoneo.

De acuerdo a la información preliminar, la hemorragia habría sido probablemente producida por un embarazo ectópico. La autopsia era considerada una medida clave para avanzar en la determinación de las circunstancias del fallecimiento.

Hospital Snopek Alto Comedero

La causa sigue en investigación

La causa está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian.

El expediente continúa en etapa investigativa y se analizan distintos elementos médicos, técnicos y jurídicos para establecer cómo fue la atención recibida por Yamila y si existieron responsabilidades. La muerte de la mujer generó conmoción en Jujuy y el reclamo de sus familiares, quienes pidieron que se investigue lo ocurrido en el establecimiento sanitario.

El dolor de una hermana

Paola, hermana de Yamila, aseguró que la familia atraviesa momentos de profunda incertidumbre mientras espera respuestas. "Estamos esperando, no podemos decir nada certero. Yo quiero justicia por mi hermana porque me la quitaron. Dejaron sin mamá a mis sobrinos", expresó.

Justicia por Yamila

Conmovida, sostuvo que el caso debe visibilizarse para evitar que otras familias atraviesen una situación similar. "Hoy le tocó a mi hermana. Mañana puede ser cualquiera. Quiero que se viralice y se haga justicia, ya sea por cualquier mujer. Hoy me toca pedir por mi hermana, que me la arrebataron", manifestó.

Además, recordó a Yamila como una persona emprendedora y dedicada a su familia. "Ella era una persona muy trabajadora, le gustaba emprender todo el tiempo. Era alegre, divertida. Siempre quiso trabajar por sus hijos. Que la recuerden como amorosa, porque era muy amorosa", señaló.

El reclamo de la madre

La madre de Yamila también hizo público su pedido para que la investigación avance y permita conocer qué ocurrió. "Que se haga justicia por mi hija. Estamos todos destrozados", dijo entre lágrimas. La mujer insistió en la necesidad de esclarecer las responsabilidades que pudieran surgir durante el proceso judicial. "Que se haga justicia con esta gente que no supo darle la atención que correspondía. Solo pido justicia", expresó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Investigan la muerte de una mujer en la maternidad de Alto Comedero

Alto Comedero: este viernes hacen la autopsia a la mujer que murió en el hospital Snopek

Caso de la mujer que murió en el Hospital de Alto Comedero: "Estamos investigando un homicidio culposo"

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Lo que se lee ahora
desgarrador pedido de justicia por yamila, la mujer que murio en el hospital snopek video
Jujuy.

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Maxicomodín.
Jujuy.

Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart tv y premios durante más de un año

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek video
Jujuy.

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Por qué le decían Indio a Carlos Solari
País.

Por qué le decían Indio a Carlos Solari

Indio Solari. video
País.

Murió el Indio Solari a los 77 años

Murió el Indio Solari a los 77 años: conmoción en el rock argentino. video
Personas.

Las 69 frases más icónicas del Indio Solari

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel