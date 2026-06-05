Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: qué reveló la autopsia

La autopsia realizada al cuerpo de Yamila Chávez , la mujer que murió el pasado 31 de mayo tras recibir atención médica en la Maternidad “Josefina Scaro” de Alto Comedero , determinó la causa de muerte de la joven que ingresó al mediodía y murió horas después.

Jujuy. Alto Comedero: este viernes hacen la autopsia a la mujer que murió en el hospital Snopek

El estudio fue realizado este viernes por disposición del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la investigación abierta tras el fallecimiento de la mujer. Según el resultado informado por el abogado de la familia, Carlos Espada, la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria por shock hipovolémico por hemoperitoneo.

De acuerdo a la información preliminar, la hemorragia habría sido probablemente producida por un embarazo ectópico . La autopsia era considerada una medida clave para avanzar en la determinación de las circunstancias del fallecimiento.

Hospital Snopek Alto Comedero

La causa sigue en investigación

La causa está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian.

El expediente continúa en etapa investigativa y se analizan distintos elementos médicos, técnicos y jurídicos para establecer cómo fue la atención recibida por Yamila y si existieron responsabilidades. La muerte de la mujer generó conmoción en Jujuy y el reclamo de sus familiares, quienes pidieron que se investigue lo ocurrido en el establecimiento sanitario.

El dolor de una hermana

Paola, hermana de Yamila, aseguró que la familia atraviesa momentos de profunda incertidumbre mientras espera respuestas. "Estamos esperando, no podemos decir nada certero. Yo quiero justicia por mi hermana porque me la quitaron. Dejaron sin mamá a mis sobrinos", expresó.

Justicia por Yamila

Conmovida, sostuvo que el caso debe visibilizarse para evitar que otras familias atraviesen una situación similar. "Hoy le tocó a mi hermana. Mañana puede ser cualquiera. Quiero que se viralice y se haga justicia, ya sea por cualquier mujer. Hoy me toca pedir por mi hermana, que me la arrebataron", manifestó.

Además, recordó a Yamila como una persona emprendedora y dedicada a su familia. "Ella era una persona muy trabajadora, le gustaba emprender todo el tiempo. Era alegre, divertida. Siempre quiso trabajar por sus hijos. Que la recuerden como amorosa, porque era muy amorosa", señaló.

El reclamo de la madre

La madre de Yamila también hizo público su pedido para que la investigación avance y permita conocer qué ocurrió. "Que se haga justicia por mi hija. Estamos todos destrozados", dijo entre lágrimas. La mujer insistió en la necesidad de esclarecer las responsabilidades que pudieran surgir durante el proceso judicial. "Que se haga justicia con esta gente que no supo darle la atención que correspondía. Solo pido justicia", expresó.