Investigan la muerte de una mujer en la maternidad de Alto Comedero

La investigación por el fallecimiento de una mujer ocurrido el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero se encuentra en plena etapa investigativa por parte del Ministerio Público de la Acusación.

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La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la familia y está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía dispuso múltiples diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la historia clínica de la paciente, documentación complementaria vinculada a su atención médica y diversa información requerida a organismos competentes.

El objetivo es reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y avanzar en el análisis del caso.

La autopsia será clave

Para el próximo viernes está prevista la realización de la autopsia, una medida considerada de fundamental importancia dentro de la investigación.

Este procedimiento permitirá avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento y aportar elementos objetivos para el análisis judicial.

Testimonios y cámaras internas

De manera paralela, se están recibiendo declaraciones testimoniales al personal de sanidad que cumplió funciones durante los turnos vinculados al hecho investigado.

También se dispuso el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas del establecimiento sanitario.

Contacto con la familia

El equipo fiscal mantiene contacto permanente con los familiares de la mujer fallecida y con los representantes legales que los asisten.

Según se informó, se brinda información sobre el avance de las actuaciones dentro de los límites que impone la investigación en curso.