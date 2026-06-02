"Siempre me usó": declaró la dueña del auto clave en el caso Agostina Vega

Habló la dueña del Ford Ka en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina Vega.

La causa por el femicidio de Agostina Vega incorporó un nuevo testimonio que podría ser determinante para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al crimen . Por primera vez, Soledad , expareja de Claudio Barrelier y titular del Ford Ka que está bajo análisis judicial, decidió brindar su versión sobre la jornada en que la adolescente fue vista por última vez.

En su declaración , la mujer explicó que mantuvo una relación con Barrelier durante varios meses y que, si bien se habían distanciado pocos días antes del hecho, el lunes feriado 25 de mayo él volvió a contactarla, se presentó nuevamente y le solicitó prestado el vehículo .

“ Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó ”, sostuvo en una entrevista con Arriba Córdoba (El Doce) .

Habló la dueña del Ford Ka en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina Vega.

Soledad señaló que no le resultó extraño que le pidiera el vehículo: “No me llamó la atención que me lo haya pedido ese día” . Sin embargo, reconoció que sí le llamó la atención el contacto, ya que hacía más de una semana que no tenían ningún tipo de encuentro.

“Si bien hablábamos por teléfono, el viernes anterior le mandé un último mensaje y eliminé su número. Nos habíamos distanciado”, relató. La mujer detalló que durante el sábado no hubo comunicación y que el domingo Barrelier volvió a contactarla. “Me llamó como a las 5 y media preguntándome por qué lo había bloqueado. Le expliqué que solo lo había eliminado, me pidió hablar”, recordó.

Habló la dueña del Ford Ka utilizado por Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

De acuerdo con su testimonio, el detenido le sugirió que pasara a buscarlo para desayunar, una rutina que compartían antes de la ruptura. “Hubo un silencio incómodo que recién ahora me hace dar cuenta. Tenía un presentimiento yo”, expresó.

Esa noche, Soledad le respondió que no podía verlo. Más tarde, Barrelier volvió a contactarla para insistir con el préstamo del vehículo. “Me dice que necesitaba llevarle ropa a un tío suyo y me vuelve a pedir el auto prestado. Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento”, relató.

“Sentía algo raro”

La noche previa ella había rechazado el pedido, pero al día siguiente, el lunes 25 de mayo, terminó aceptando. “Me llamó y me dijo que iba hasta mi casa en Uber”, contó.

Se conoció el momento en que Barrelier entra al descampado en donde se encontraron los restos de Agostina.

Cuando llegó, Barrelier le comentó que había pasado por una declaración judicial porque había sido la última persona en ver a Agostina. “No indagué mucho en el tema, lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido”, señaló.

Soledad recordó que el hombre se sentó en la cama y reiteró que debía llevar ropa a un familiar. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje”, concluyó.

De acuerdo con su testimonio, Barrelier se ausentó con el vehículo durante más de una hora. “No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación”, señaló.

Agostina Vega Agostina Vega.

El encuentro con el padre de Agostina

Cuando finalmente volvió, Soledad se volvió a subir al Ford Ka. “No noté nada raro dentro del auto cuando me subí, había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado me hubiera fijado, pero qué me iba a imaginar”, expresó.

Luego salieron a comprar materiales, ya que albañiles iban a trabajar en su domicilio. En ese contexto, Barrelier recibió un llamado del padre de Agostina, quien se dirigió hasta la vivienda de Soledad. “Yo estaba presente en la charla, me llamó la atención todo lo que él le contó. Él no titubeó en ningún momento, le contaba las cosas al padre de Agostina con mucha seguridad”, destacó.

La mujer relató que Barrelier comenzó consultándole al padre de la adolescente si tenía conocimiento de que su hija hubiera atravesado algún episodio particular. Luego, el progenitor le preguntó si Melisa, la madre de Agostina, estaba informada de la situación.

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“Claudio le dijo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo que el padre de Agostina, desesperada, buscando en todos lados. La firmeza con la que hablaba él parecía verdad lo que decía”, afirmó. Ese mismo lunes, Soledad trasladó a Barrelier hasta su domicilio en el barrio Cofico. “Había habido un allanamiento en su casa y quería volver y estar”, explicó.

En la actualidad, la investigación judicial intenta establecer con precisión el itinerario completo del Ford Ka durante la hora en la que estuvo en manos de Barrelier. Claudio Barrelier continúa detenido mientras se llevan adelante peritajes técnicos sobre el vehículo y el análisis de las comunicaciones telefónicas.