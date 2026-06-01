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1 de junio de 2026 - 11:45
País.

Qué puede revelar la autopsia de Agostina Vega

La acusación contra Claudio Barrelier, único detenido, podría agravarse según lo que indiquen la autopsia y las pericias del cuerpo de Agostina Vega.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué puede revelar la autopsia de Agostina Vega

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Agostina Vega.

Agostina Vega.

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El caso tiene como único detenido a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece imputado por homicidio. Sin embargo, los resultados de la autopsia y de otras pericias podrían modificar la calificación legal de la causa e incluso agravar la acusación en su contra.

El abogado de Barrelier negó la participación de su cliente en la desaparición de Agostina.
Claudio Barrelier tiene 33 años y está detenido desde el martes pasado

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Durante la conferencia de prensa del sábado, el fiscal Raúl Garzón había señalado que el homicidio habría ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24. La autopsia será clave para confirmar si esa hipótesis temporal coincide con las evidencias forenses.

Pericias sobre la casa y el auto

Además de la autopsia, la investigación se apoya en otras pruebas importantes. La fiscalía espera los resultados de luminol y otros estudios realizados en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde la adolescente habría estado antes de desaparecer.

También se analizan pericias sobre un Ford Ka negro que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos hasta el descampado donde fueron encontrados. Ese vehículo aparece como una de las piezas clave para reconstruir los movimientos posteriores al crimen.

Auto Ford ka
Agostina Vega: las respuestas que busca la Justicia

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Por qué podría agravarse la acusación

Hasta el momento, Barrelier está detenido e imputado por homicidio. Pero si las pericias confirman determinadas circunstancias, la fiscalía podría avanzar con una recalificación más grave, como femicidio, figura que contempla prisión perpetua en caso de condena. También se analizan posibles agravantes como alevosía o premeditación.

Los investigadores también buscan determinar si el acusado actuó solo o si pudo haber contado con ayuda. Según la información publicada, por ahora no hay otro imputado, pero la causa continúa abierta y las pericias serán decisivas para definir los próximos pasos.

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Las preguntas que debe responder la autopsia de Agostina

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Lo más importante

  • La autopsia buscará determinar cómo murió Agostina Vega.
  • También intentará establecer el momento exacto del fallecimiento.
  • Los peritos analizarán si hubo violencia sexual.
  • La fiscalía espera reconstruir la mecánica del crimen.
  • Se aguardan pericias en la casa de Claudio Barrelier.
  • También se analiza el Ford Ka negro vinculado a la causa.
  • Barrelier está imputado por homicidio, pero la acusación podría agravarse.
  • No se descartan nuevas medidas según los resultados forenses.

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