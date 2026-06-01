Qué puede revelar la autopsia de Agostina Vega

La autopsia al cuerpo de Agostina Vega será determinante para avanzar en la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años , que fue encontrada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba. La fiscalía espera que los estudios forenses permitan establecer la causa de muerte, la mecánica del hecho y el momento en que ocurrió.

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El caso tiene como único detenido a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece imputado por homicidio. Sin embargo, los resultados de la autopsia y de otras pericias podrían modificar la calificación legal de la causa e incluso agravar la acusación en su contra.

Claudio Barrelier tiene 33 años y está detenido desde el martes pasado

El abogado de Barrelier negó la participación de su cliente en la desaparición de Agostina.

Los peritos trabajan sobre los restos de la adolescente para responder preguntas centrales de la causa. Entre los puntos principales, la fiscalía busca establecer si la muerte fue violenta, cuál fue el mecanismo del crimen, si hubo abuso sexual y en qué momento se produjo el fallecimiento.

Durante la conferencia de prensa del sábado, el fiscal Raúl Garzón había señalado que el homicidio habría ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24. La autopsia será clave para confirmar si esa hipótesis temporal coincide con las evidencias forenses.

Pericias sobre la casa y el auto

Además de la autopsia, la investigación se apoya en otras pruebas importantes. La fiscalía espera los resultados de luminol y otros estudios realizados en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde la adolescente habría estado antes de desaparecer.

También se analizan pericias sobre un Ford Ka negro que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos hasta el descampado donde fueron encontrados. Ese vehículo aparece como una de las piezas clave para reconstruir los movimientos posteriores al crimen.

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Por qué podría agravarse la acusación

Hasta el momento, Barrelier está detenido e imputado por homicidio. Pero si las pericias confirman determinadas circunstancias, la fiscalía podría avanzar con una recalificación más grave, como femicidio, figura que contempla prisión perpetua en caso de condena. También se analizan posibles agravantes como alevosía o premeditación.

Los investigadores también buscan determinar si el acusado actuó solo o si pudo haber contado con ayuda. Según la información publicada, por ahora no hay otro imputado, pero la causa continúa abierta y las pericias serán decisivas para definir los próximos pasos.

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