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30 de mayo de 2026 - 18:41
País.

Caso Agostina Vega: la principal hipótesis de la Justicia y la pista clave

La investigación apunta a que Agostina Vega fue engañada para acudir a la casa del detenido. Las cámaras de seguridad y el rastreo telefónico fueron determinantes.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El hallazgo de los restos de la menor se produjo este sábado en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, tras varios días de búsqueda y una minuciosa reconstrucción de los movimientos del acusado.

Las cámaras de seguridad fueron la clave de la investigación

Según la reconstrucción judicial, Agostina salió de su casa el sábado por la noche y se dirigió en remís hasta la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico.

Los investigadores sostienen que la adolescente habría aceptado el encuentro porque conocía al hombre, quien había mantenido una relación con su madre. La principal teoría es que fue convencida de acudir bajo un engaño relacionado con un supuesto regalo.

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Las cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando al domicilio. Esa fue la última imagen conocida de Agostina con vida.

A partir de ese momento, los registros fílmicos ya no volvieron a mostrar a la adolescente, mientras que sí documentaron distintos movimientos realizados por el sospechoso durante las horas y días posteriores.

El recorrido que llevó hasta Ampliación Ferreyra

La Justicia también reconstruyó los desplazamientos de Barrelier durante los días siguientes a la desaparición. Según la investigación, el acusado buscó de manera insistente conseguir dinero y un vehículo prestado.

El lunes obtuvo un Ford Ka negro y fue registrado por cámaras cuando regresó a su domicilio. Luego volvió a salir y se dirigió hacia el sector de Ampliación Ferreyra.

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Aunque en esa zona no existen cámaras de vigilancia que permitan seguir todo el recorrido, los investigadores lograron ubicarlo allí mediante registros fílmicos periféricos y el análisis de las antenas de telefonía celular.

Ese conjunto de evidencias fue determinante para orientar los rastrillajes en el descampado de más de 200 hectáreas donde finalmente fueron encontrados los restos de la adolescente.

Mientras continúan las pericias y los estudios forenses, la Justicia intenta determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda del sospechoso y reconstruir las últimas horas de Agostina. Por el momento, Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido en una causa que conmociona a Córdoba y a todo el país.

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