Caso Agostina Vega: la madre de la adolescente buscada se descompensó en la marcha

Se descompensó la mamá de la adolescente intensamente buscada.

La mamá de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanece desaparecida en Córdoba, se descompensó este viernes durante una marcha realizada para pedir por la aparición de su hija. La situación generó conmoción entre familiares, vecinos y las personas que acompañaban el reclamo.

En el móvil en TN, la mujer se desmayó mientras se desarrollaba la movilización. “Se descompensó la mamá, se acaba de desmayar; realmente está muy mal y ya está llegando la Policía para socorrerla”, señalaron durante la cobertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2060467218995896604&partner=&hide_thread=false AHORA | Se descompensó la mamá de Agostina durante la marcha https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/w8an29H4ul — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 29, 2026 La angustia de la familia En la transmisión también indicaron que la madre de Agostina atravesaba un fuerte desgaste físico y emocional desde la desaparición de la adolescente. “No ha dormido, no ha comido y recién hoy a la siesta pudo descansar algo porque estuvo acompañada por psicólogos, pero lleva seis días sin su hija y el cuerpo le avisa que hasta acá llega”, expresaron.

La familia continúa participando de las acciones de búsqueda y brindando información para intentar esclarecer qué ocurrió con la adolescente. En medio del reclamo, remarcaron que el impacto emocional alcanza también a sus abuelos y allegados, que siguen esperando respuestas.

La madre de Agostina Vega. Agostina Vega es buscada bajo Alerta Sofía Agostina Madeleine Vega tiene 14 años y es buscada desde el 24 de mayo de 2026 en Córdoba Capital. Por la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad Nacional activó el Programa Alerta Sofía para ampliar la búsqueda a nivel nacional. De acuerdo con la información oficial, la adolescente tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello oscuro negro, lacio y largo, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo tipo canguro bordó con letras verdes, jean negro Oxford y zapatillas blancas. La descripción de la búsqueda de Agostina Vega en la Alerta Sofía. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba, encabezada por el fiscal Raúl Garzón. Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero debe comunicarse de inmediato a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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