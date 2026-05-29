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29 de mayo de 2026 - 19:10
Policiales.

Caso Agostina Vega: la madre de la adolescente buscada se descompensó en la marcha

La madre de Agostina, la nena que es intensamente buscada en Córdoba, se descompensó en las últimas horas. El caso mantiene en vilo a la provincia y continúa bajo el protocolo nacional Alerta Sofía.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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En el móvil en TN, la mujer se desmayó mientras se desarrollaba la movilización. “Se descompensó la mamá, se acaba de desmayar; realmente está muy mal y ya está llegando la Policía para socorrerla”, señalaron durante la cobertura.

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La angustia de la familia

En la transmisión también indicaron que la madre de Agostina atravesaba un fuerte desgaste físico y emocional desde la desaparición de la adolescente. “No ha dormido, no ha comido y recién hoy a la siesta pudo descansar algo porque estuvo acompañada por psicólogos, pero lleva seis días sin su hija y el cuerpo le avisa que hasta acá llega”, expresaron.

La familia continúa participando de las acciones de búsqueda y brindando información para intentar esclarecer qué ocurrió con la adolescente. En medio del reclamo, remarcaron que el impacto emocional alcanza también a sus abuelos y allegados, que siguen esperando respuestas.

La madre de Agostina Vega.

Agostina Vega es buscada bajo Alerta Sofía

Agostina Madeleine Vega tiene 14 años y es buscada desde el 24 de mayo de 2026 en Córdoba Capital. Por la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad Nacional activó el Programa Alerta Sofía para ampliar la búsqueda a nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello oscuro negro, lacio y largo, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo tipo canguro bordó con letras verdes, jean negro Oxford y zapatillas blancas.

La descripción de la búsqueda de Agostina Vega en la Alerta Sofía.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba, encabezada por el fiscal Raúl Garzón. Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero debe comunicarse de inmediato a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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