Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste.

La madrugada de este viernes 29 de mayo estuvo marcada por un siniestro vial en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy , donde un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo, subió a la vereda y terminó impactando contra un poste ubicado sobre la avenida Marina Vilte.

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El episodio movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre vecinos de la zona debido a la forma en que el automóvil finalizó su recorrido fuera de la calzada.

Según la información conocida, el conductor no logró mantener el dominio del vehículo. Como consecuencia, desvió de su trayectoria, avanzó sobre el sector peatonal y chocó contra una estructura ubicada sobre la vereda.

Choque en Alto Comedero (2) Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el impacto, personas que se encontraban en las inmediaciones alertaron a los organismos correspondientes. En pocos minutos llegaron al lugar efectivos de la Policía y personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME).

Los profesionales de la salud realizaron controles preventivos para constatar el estado de los involucrados, mientras los uniformados llevaron adelante las tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito en el sector.

A pesar de la violencia del choque, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, por lo que no resultó necesario efectuar traslados hacia centros sanitarios.

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El vehículo terminó sobre la vereda

La escena llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por una de las avenidas más transitadas de Alto Comedero. El vehículo quedó sobre la vereda luego de colisionar contra el poste, situación que obligó a desplegar un operativo preventivo en el lugar.

Durante las actuaciones, el personal policial trabajó para determinar las circunstancias del hecho y relevar los daños ocasionados por el impacto.

De acuerdo con los datos disponibles, el conductor habría estado alcoholizado al momento del siniestro, situación que quedó incorporada a las actuaciones realizadas por las autoridades.