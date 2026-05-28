Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Un joven motociclista murió en un siniestro vial ocurrido durante la tarde del miércoles sobre RN 66 , a la altura de la nueva terminal de ómnibus. La víctima fue identificada como Lisandro Raúl Yampe de 21 años , quien residía en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

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En las últimas horas se conocieron nuevos detalles de las pericias accidentológicas realizadas en el lugar. Según las primeras informaciones transmitidas desde el MPA, el joven circulaba sin casco de seguridad y a alta velocidad al momento del choque.

De acuerdo con los datos preliminares, el siniestro fatal se habría producido cuando el motociclista intentó sobrepasar a un camión cargado con materiales de construcción que circulaba por el carril lento.

Al advertir que por el carril rápido se aproximaba una camioneta, el joven habría intentado regresar a su carril. Sin embargo, por la velocidad a la que se desplazaba, no habría logrado completar la maniobra y terminó impactando contra la parte trasera izquierda de la caja del camión.

Tras el choque, perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, murió en el lugar por un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Descartaron que la camioneta haya chocado la moto

En un primer momento se había mencionado que el motociclista habría sido embestido por una camioneta que luego se dio a la fuga. Sin embargo, el vehículo fue interceptado en el ingreso a la ciudad de Perico y quedó a disposición de las autoridades.

Luego de las pericias realizadas por personal policial y del Ministerio Público de la Acusación, se determinó que el utilitario presentaba daños en el paragolpe delantero, pero serían de vieja data y no compatibles con los daños registrados en la motocicleta.

Además, los peritos constataron que la moto no tenía daños en la parte posterior. Los principales daños se encontraban en la parte delantera del rodado, lo que sería compatible con el impacto contra la caja del camión.

El uso del casco, un factor clave

Según los primeros informes, el joven motociclista circulaba sin casco de seguridad. Ese elemento habría sido un factor agravante en el desenlace fatal del siniestro.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para terminar de establecer la mecánica del choque y completar la investigación del hecho ocurrido sobre Ruta Nacional 66.

Datos clave del choque mortal en Ruta Nacional 66