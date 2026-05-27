Reconocieron a la policía jujeña que salvó a una bebé: "Actué con instinto de madre"

La cabo Paula Ortega fue reconocida tras asistir a una bebé de 11 meses que no respondía a estímulos en Monterrico.

Paula Ortega, junto a dos compañeros del Grupo GARRA, auxilió a una bebé que estaba cianótica y logró que recuperara la respiración. (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Una cabo del Grupo GARRA fue reconocida por el Ministerio de Seguridad, la Jefatura y Subjefatura de Policía , luego de intervenir junto a dos compañeros para salvarle la vida a una bebé de 11 meses en Monterrico . El hecho ocurrió el domingo 24 de mayo en el barrio 25 de Mayo, cuando la menor no respondía a estímulos y necesitaba maniobras urgentes de RCP .

Sociedad. Aceite de bebé: el truco casero para limpiar y dar brillo a los muebles

La protagonista del rescate fue la cabo Paula Ortega , numeraria de la Unidad Especial GARRA de la Unidad Regional 6, quien relató cómo fue la intervención que permitió estabilizar a la bebé durante el traslado hacia el hospital.

UNA POLICÍA SALVÓ A UNA BEBÉ EN MONTERRICO La cabo Paula Ortega, integrante del Grupo GARRA de la Unidad Regional 6, fue reconocida por el Ministerio de Seguridad, la Jefatura y Subjefatura de Policía tras asistir a una bebé de 11 meses que no respondía a estímulos. El hecho ocurrió el domingo 24 de mayo en el barrio 25 de Mayo de Monterrico. La menor estaba cianótica y necesitaba maniobras urgentes de RCP. Durante el traslado al hospital, a la altura de La Ovejería, lograron que la bebé llorara y recuperara la respiración. “Más que como personal policial, actué con instinto de madre”, expresó la cabo Paula Ortega, quien además pidió que más efectivos se capaciten en RCP y atención de emergencias con menores. Leé la nota completa en TodoJujuy.com Jujuy Monterrico Policía RCP #TodoJujuy

Embed - UNA POLICÍA SALVÓ A UNA BEBÉ EN MONTERRICO La cabo Paula Ortega, integrante del Grupo GARRA de la Unidad Regional 6, fue reconocida por el Ministerio de Seguridad, la Jefatura y Subjefatura de Policía tras asistir a una bebé de 11 meses que no respondía a estímulos. El hecho ocurrió el domingo 24 de mayo en el barrio 25 de Mayo de Monterrico. La menor estaba cianótica y necesitaba maniobras urgentes de RCP. Durante el traslado al hospital, a la altura de La Ovejería, lograron que la bebé llorara y recuperara la respiración. “Más que como personal policial, actué con instinto de madre”, expresó la cabo Paula Ortega, quien además pidió que más efectivos se capaciten en RCP y atención de emergencias con menores. Leé la nota completa en TodoJujuy.com #Jujuy #Monterrico #Policía #RCP #TodoJujuy

Según contó Ortega, todo ocurrió durante la tarde del domingo, mientras se encontraba de servicio en el barrio 25 de Mayo. En ese momento, un hombre llegó en un vehículo y alertó a los efectivos sobre una emergencia con una mujer y una bebé.

“El día 24 de mayo, en horario vespertino, mientras me encontraba de servicio en el barrio 25 de Mayo, un masculino que venía en un vehículo nos refiere que tenía un inconveniente con una femenina en su vehículo”, relató la cabo.

Al acercarse, la situación era crítica. La mujer bajó del auto con la bebé en brazos y la menor presentaba signos de falta de oxigenación.

“Cuando observamos, la señora se baja del auto con la bebé en brazos, la cual se notaba cianótica”, explicó Ortega. “Cuando observamos, la señora se baja del auto con la bebé en brazos, la cual se notaba cianótica”, explicó Ortega.

Maniobras de RCP y traslado urgente

Ante la urgencia, los efectivos actuaron rápidamente. Mientras uno de sus compañeros buscaba asistencia del SAME, Ortega comenzó a realizarle maniobras de RCP a la bebé y luego la trasladaron en un móvil policial hacia el hospital de Monterrico.

“Mi compañero, el sargento Chauque, sale de su vehículo particular hacia donde estaba la base del SIC, donde presta servicio el SAME. Mientras yo le realizaba RCP a la bebé, nos subimos al móvil policial y la trasladamos al hospital de Monterrico”, detalló.

Durante el camino, a la altura de La Ovejería, lograron que la menor reaccionara.

“A la altura de La Ovejería, más o menos, logramos que la bebé llore, que recupere la respiración. Llegamos al hospital y ya se hizo cargo el personal del hospital de seguir con las intervenciones médicas”, agregó.

Una policía le hizo RCP a una bebé y logró salvarle la vida en Monterrico Una policía le hizo RCP a una bebé y logró salvarle la vida en Monterrico

“Actué con instinto de madre”

Tras el reconocimiento, la cabo Paula Ortega expresó que su reacción estuvo atravesada no solo por su formación como integrante de la fuerza, sino también por su condición de madre.

“Más que como personal policial, actué con instinto de madre, que es lo que hubiese querido para mi hija en algún momento, sin importar la situación, que alguien le ayude”, manifestó.

“Más que como personal policial, actué con instinto de madre" “Más que como personal policial, actué con instinto de madre"

La frase resume el momento de tensión que se vivió durante la emergencia y la importancia de una intervención rápida en casos donde cada minuto puede ser decisivo.

Cabo La cabo Paula Ortega fue reconocida tras asistir a una bebé de 11 meses que no respondía a estímulos en Monterrico.

El pedido de capacitación en RCP

Ortega también aprovechó el reconocimiento para pedir que más integrantes de las fuerzas se capaciten en maniobras de RCP y en la atención de emergencias con niños y niñas.

“Invitar a mis compañeros, a mis camaradas, que nos capacitemos en maniobras de RCP y cómo tratar con los menores de edad”, señaló. “Invitar a mis compañeros, a mis camaradas, que nos capacitemos en maniobras de RCP y cómo tratar con los menores de edad”, señaló.

Finalmente, agradeció los mensajes recibidos tras conocerse el caso. “Un agradecimiento para todos por sus buenos deseos que nos están dejando. Muchas gracias”, expresó.

La intervención de la cabo y sus compañeros fue destacada por las autoridades policiales como un acto de compromiso, preparación y rápida respuesta ante una emergencia que pudo haber tenido un desenlace grave.