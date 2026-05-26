Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: todo lo que tenes que saber

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Belgrano de Cordoba en los 16 avos de final.

Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, por los 16avos de final de la Copa Argentina . El sitio oficial dio a conocer día, horario, precio de entradas y parcialidades.

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El partido corresponde a los 16avos de Final y se disputará el sábado 30 de mayo , desde las 15.30 , en el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

La organización confirmó la venta de populares para la parcialidad del Lobo.

Venta de entradas para Belgrano de Córdoba

Para la parcialidad de Belgrano habrá expendio de populares y plateas en Córdoba capital, con una jornada exclusiva para socios.

Jueves 28 de mayo , de 11 a 18 , en boleterías del estadio Julio César Villagra (Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, Córdoba capital). Solamente para socios .

, de , en boleterías del (Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, Córdoba capital). . Viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en el mismo lugar. Para todo público.

Precios de las entradas

Estos son los valores informados para el encuentro:

Menores Popular (hasta 11 años): $45.000

Popular: $55.000

Platea Este (Belgrano de Córdoba): $75.000

Platea Oeste (Belgrano de Córdoba): $95.000

Medios de pago

Desde la organización indicaron que las entradas en boletería se podrán comprar con efectivo o tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet.

Entradas para personas con discapacidad

Por el momento, se informó que en breve se comunicará la modalidad de canje.