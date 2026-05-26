Agresión policial a hinchas de Gimnasia de Jujuy en Salta: el mensaje de Hernán Pellerano y las imágenes

La agresión de la Policía de Salta contra hinchas de Gimnasia de Jujuy quedó registrada en videos durante el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro , disputado el pasado domingo en el estadio David Michel Torino. El episodio generó tensión en la tribuna visitante, demoró algunos minutos el inicio normal del partido y luego fue repudiado por Hernán Pellerano en sus redes sociales.

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Además, desde la Policía de Salta confirmaron que abrieron un sumario interno para investigar los hechos.

El pasado domingo, en la previa del partido entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy, los hinchas del Lobo vivieron momentos de tensión con la Policía de Salta.

Según lo informado, los colectivos con simpatizantes jujeños estuvieron demorados durante más de dos horas en el peaje. Luego, una vez que ingresaron a la tribuna popular del estadio David Michel Torino, se registraron nuevas situaciones de violencia por parte de los efectivos.

El conflicto escaló cuando un policía sacó una de las banderas del Albiceleste e incluso escupió a los hinchas. La situación quedó filmada por personas que estaban en el lugar.

Los jugadores se acercaron a la tribuna

La tensión en la popular visitante hizo que los propios jugadores de Gimnasia de Jujuy se acercaran hasta el sector donde estaban los hinchas para pedir que frenara la violencia.

El episodio atrasó algunos minutos el inicio normal del clásico del norte, que finalmente terminó 1-1 entre el Lobo y Gimnasia y Tiro.

Embed - VIOLENCIA DE LA POLICÍA DE SALTA A HINCHAS Y JUGADORES DEL LOBO

El mensaje de Hernán Pellerano

Tras el partido, Hernán Pellerano realizó un posteo en sus redes sociales referido al clásico y también apuntó contra el trato que recibieron los hinchas de Gimnasia.

“Gracias a la hinchada por la fiesta en las tribunas, a pesar que otra vez, tal como en Tucumán, la policía los maltrató”, expresó el entrenador del Lobo.

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El antecedente en Tucumán

El mensaje de Pellerano hizo referencia a lo ocurrido cuando Gimnasia de Jujuy enfrentó a San Martín de Tucumán. En aquella oportunidad, los hinchas jujeños también denunciaron violencia por parte de la Policía.

Ese episodio dejó gente herida y algunos colectivos no lograron ingresar al “Jardín de la República”.

Agresión de policías contra hinchas del Lobo

Revisión de imágenes y posible sanción a un efectivo

La Policía de la provincia de Salta abrió un sumario interno con el objetivo de establecer posibles responsabilidades por los hechos ocurridos durante el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

De acuerdo con lo informado por el oficial Juan Posadas, la actuación de las fuerzas de seguridad se inició cuando varios simpatizantes comenzaron a treparse al alambrado que separa las tribunas del terreno de juego. Según su versión, la medida buscaba prevenir posibles accidentes y, al mismo tiempo, garantizar una mejor visualización desde el campo.

agresion de policia de Salta (2)

Por otro lado, al ser interrogado acerca de la supuesta conducta de un agente que habría quitado una bandera y posteriormente escupido en dirección a la tribuna visitante, indicó que la Policía se encuentra evaluando las grabaciones que circulan para determinar responsabilidades y definir si corresponde la aplicación de sanciones administrativas.

“De acuerdo al análisis de las imágenes que están siendo publicadas, esa es una de las conductas que estamos investigando sobre el personal policial”, concluyó.