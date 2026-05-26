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26 de mayo de 2026 - 07:10
Sociedad.

Viral: se fueron sin pagar de un bar y dejaron una nota que desató polémica

El hecho ocurrió tras una larga espera por el servicio. Los clientes se retiraron molestos y dejaron un mensaje en el ticket, lo que abrió el debate en redes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se fueron sin pagar de un bar en España y dejaron una nota que desató polémica.

Se fueron sin pagar de un bar en España y dejaron una nota que desató polémica.

La demora interminable para recibir la cuenta suele convertirse en uno de los momentos más molestos durante una salida a comer. Sin embargo, un grupo de comensales en un bar llevó su malestar al límite y protagonizó una escena que rápidamente se transformó en tema de discusión en redes sociales.

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El hecho salió a la luz a través de la conocida cuenta de X @SoyCamarero, una comunidad que se dedica a compartir situaciones cotidianas y anécdotas poco habituales del ámbito gastronómico.

Pidieron la cuenta, se cansaron de esperar al mozo y le dejaron un mensaje que se volvió viral.

Los clientes aseguran que pidieron la cuenta "varias veces"

En la publicación se difundió la imagen de un ticket que los clientes dejaron sobre la mesa antes de retirarse del lugar sin previo aviso.

Agotados de reiterar el pedido de la cuenta sin obtener ninguna respuesta del personal, los clientes optaron por una medida extrema y la dejaron explicada por escrito en el propio papel: “Nos vamos haciendo un simpa porque pedimos la cuenta varias veces y…”, señalaba el mensaje, que quedaba interrumpido. En el uso coloquial en España, el término “simpa” funciona como una forma informal y humorística de decir que alguien se retira “sin abonar” lo consumido.

La publicación rápidamente sumó cientos de miles de visualizaciones y desató una fuerte discusión entre los usuarios de redes sociales.

Se cansaron de esperar al mozo, se fueron sin pagar y dejaron una nota que abrió la grieta.

Por un lado, hubo quienes comprendieron la reacción de los clientes y se mostraron de acuerdo con su malestar, señalando que “hay lugares donde uno espera muchísimo tiempo para pagar”. Por el otro, numerosos comentarios criticaron la conducta, considerándola inapropiada, y sostuvieron que, frente a la demora, lo adecuado habría sido acercarse a la barra o al mostrador para saldar la cuenta.

Qué dice el Código Penal de España

Más allá del debate moral que generó el caso, la publicación volvió a poner sobre la mesa las implicancias legales de este tipo de maniobras. De acuerdo con el Código Penal de España, abandonar un bar sin abonar lo consumido puede ser considerado una forma de estafa.

Se cansaron de esperar al mozo, se fueron sin pagar y dejaron una nota que abrió la grieta1

Cuando el importe de la cuenta no supera los 400 euros, la infracción se clasifica como leve y suele resolverse con una sanción económica; no obstante, en caso de reincidencia, el marco judicial prevé penas más rigurosas.

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