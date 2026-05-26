Pastel de ricotta: una receta fácil, esponjosa e ideal para la merienda

Receta de pastel de ricotta.

El pastel de ricotta es una de esas preparaciones dulces ideales para resolver sin complicaciones: un postre rendidor, con pocos ingredientes y pasos simples, que prácticamente asegura un buen resultado para toda la familia. Se trata de una receta casera que no exige batidora ni técnicas complejas, solo un bol y una cuchara para mezclar. El componente principal de este postre es la ricotta, un queso obtenido a partir del suero de la leche que le otorga a la preparación una textura suave, húmeda y aireada.

Receta de pastel de ricotta, un bizcocho esponjoso y aromático perfecto para una merienda. A eso se suma el perfume del limón, que aporta un matiz fresco muy característico; este cítrico, muy habitual en la pastelería en forma de ralladura, puede reemplazarse por otras opciones como naranja o lima para variar el perfil de sabor.

Se trata de una elaboración que puede estar lista en menos de una hora, ideal incluso para quienes no tienen experiencia en cocina, ya que prácticamente no tiene margen de error. Además, la receta admite variantes sencillas, como incorporar una cobertura final o sumar chips de chocolate dentro de la mezcla para darle un giro diferente.

El pastel de ricotta es una de esas recetas dulces perfectas para cuando quieres ir a lo seguro. Receta de pastel de ricotta El pastel de ricotta se elabora integrando todos los ingredientes en un solo bol y llevándolo luego al horno hasta lograr una textura tierna, húmeda y liviana. La ricotta es la clave para conseguir una miga suave y delicada, mientras que la ralladura junto con el jugo de limón aportan un toque fresco y aromático. Se trata de una preparación de pastelería sencilla, sin rellenos ni elaboraciones decorativas complejas.

El ingrediente estrella de este postre es la ricotta, un queso elaborado a partir de suero de leche que aporta a la masa una textura húmeda y esponjosa perfecta. Tiempo de preparación Tiempo total: 55 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 40 minutos

Ingredientes 250 g de ricotta

3 huevos

180 g de azúcar

200 g de harina 00

80 ml de aceite (girasol u oliva suave)

1 sobre de levadura en polvo (16 g)

1 limón (ralladura y zumo)

1 pizca de sal

Azúcar glas al gusto (para decorar) El pastel de ricotta se prepara mezclando todos los ingredientes en un único recipiente y horneando hasta obtener una miga húmeda y esponjosa. Cómo hacer pastel de ricotta, paso a paso Comienza encendiendo el horno y ajustándolo a 180 ºC , utilizando calor tanto superior como inferior . A continuación, prepara un molde de aproximadamente 22 centímetros , untándolo con mantequilla o aceite y luego espolvoreándolo levemente con harina para evitar que se pegue la preparación.

y ajustándolo a , utilizando calor tanto como . A continuación, prepara un de aproximadamente , untándolo con o y luego espolvoreándolo levemente con para evitar que se pegue la preparación. En un recipiente amplio , coloca la ricotta y aplástala con un tenedor hasta lograr una textura más lisa , eliminando posibles grumos .

, coloca la y aplástala con un hasta lograr una textura más , eliminando posibles . Luego agrega los huevos junto con el azúcar y mezcla cuidadosamente hasta obtener una preparación uniforme y sin irregularidades .

junto con el y mezcla cuidadosamente hasta obtener una y sin . Por último, suma el aceite , la ralladura de limón y su jugo , además de una pizca de sal , y revuelve hasta que todos los ingredientes queden completamente incorporados.

, la y su , además de una , y revuelve hasta que todos los queden completamente incorporados. Pasa la harina 00 junto con el polvo de hornear por un tamiz y agrégalos a la preparación. Integra con una espátula o varillas, mezclando solo lo necesario hasta que desaparezcan los restos de ingredientes secos. El pastel de ricotta es una de esas recetas dulces perfectas para cuando quieres ir a lo seguro. Receta de pastel de ricotta. Luego, coloca la masa dentro del molde previamente preparado y distribúyela de manera uniforme , alisando la superficie .

dentro del y distribúyela de manera , alisando la . Lleva al horno y cocina durante aproximadamente 40 minutos , o hasta que al introducir un palillo en el centro salga completamente limpio .

y cocina durante aproximadamente , o hasta que al introducir un en el centro salga completamente . Una vez listo, deja reposar el pastel dentro del molde durante unos 10 minutos , desmóldalo con cuidado y deja que termine de enfriarse por completo sobre una rejilla .

dentro del molde durante unos , desmóldalo con cuidado y deja que termine de sobre una . Al momento de servir, espolvorea azúcar glas a gusto por encima.

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