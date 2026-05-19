Tarta de hojaldre con fresas y almendras: una receta rápida y rica para cualquier ocasión

Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras.

La tarta de hojaldre con fresas y almendras es uno de esos postres simples y rápidos de elaborar, ya que puede prepararse en menos de una hora, ideal para cerrar una comida o merienda y dejar una buena impresión en los invitados. Seguí el paso a paso de esta receta y sorprendé a todos.

La mezcla de sabores y texturas hace que este dulce resulte muy agradable, con una preparación que requiere pocos ingredientes y el uso de una fruta de temporada que aporta un toque naturalmente dulce.

En menos de una hora puede prepararse un dulce delicioso que destaca por su textura crujiente y su combinación de sabores. El carácter fresco y la consistencia crocante de una tarta de hojaldre con fresas y almendras resulta difícil de resistir. La combinación entre la suavidad de la fruta, el leve crujido del hojaldre y el matiz tostado de la almendra transforma cada porción en una experiencia agradable, ideal para reuniones primaverales o cualquier merienda especial.

Este estilo de tartas, inspirado en la tradición de la repostería española y francesa, suele vincularse a encuentros familiares y a las clásicas tardes con café. El dulzor propio de las fresas se integra de manera armoniosa con la textura suave de la nata (o crema pastelera) y con la presencia delicada de la almendra, sumando un perfil de sabor con un marcado carácter mediterráneo.

Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras. Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras La tarta de hojaldre con fresas y almendras es un postre liviano que se prepara a partir de una base de masa de hojaldre horneada hasta alcanzar un tono dorado. Sobre esa estructura se dispone una combinación de crema pastelera o nata, fresas frescas cortadas en láminas y almendras fileteadas previamente tostadas. El procedimiento principal consiste en el horneado del hojaldre y el posterior armado en frío del conjunto. La tarta de hojaldre de fresas y almendras es uno de esos postres que se preparan de forma fácil y rápida. Tiempo de preparación El tiempo total de preparación es de 50 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma: Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos Ingredientes 1 lámina de hojaldre refrigerado

400 g de fresas frescas

100 g de almendras laminadas

250 ml de nata para montar (opcional: crema pastelera)

80 g de azúcar

1 huevo (para pintar el hojaldre)

1 sobre de azúcar vainillado

2 cucharadas de mermelada de albaricoque o fresa (para abrillantar)

Azúcar glas para decorar El sabor fresco y la textura crujiente de una tarta de hojaldre con fresas y almendras son irresistibles. Cómo hacer tarta de hojaldre con fresas y almendras, paso a paso Lleva el horno a una temperatura de 200 °C para que esté bien precalentado .

a una para que esté bien . Coloca la lámina de hojaldre sobre una placa de horno forrada con papel vegetal . Pincha toda la superficie con un tenedor para evitar que se infle demasiado durante la cocción .

sobre una forrada con . Pincha toda la superficie con un para evitar que se infle demasiado durante la . Pincela los bordes con huevo batido para conseguir un acabado más dorado y una textura crujiente .

con para conseguir un acabado más y una textura . Hornea entre 20 y 25 minutos , hasta que el hojaldre adquiera un color dorado uniforme . Luego retíralo y deja que se enfríe por completo.

, hasta que el adquiera un . Luego retíralo y deja que se enfríe por completo. Bate la nata junto con el azúcar y el azúcar vainillado hasta lograr una consistencia firme . Como alternativa, puedes preparar crema pastelera y dejarla enfriar antes de usarla.

junto con el y el hasta lograr una . Como alternativa, puedes preparar y dejarla enfriar antes de usarla. Limpia las fresas y córtalas en finas láminas. En menos de una hora puede prepararse un dulce delicioso que destaca por su textura crujiente y su combinación de sabores. Receta de tarta de hojaldre con fresas y almendras. Una vez que el hojaldre esté completamente frío, cúbrelo con la nata montada o con la crema pastelera .

esté completamente frío, cúbrelo con la o con la . Distribuye las fresas de manera prolija sobre la capa de crema o nata .

de manera sobre la capa de . Añade por encima las almendras en láminas ; si lo deseas, puedes tostarlas apenas en una sartén para intensificar su sabor.

; si lo deseas, puedes en una para intensificar su sabor. Entibia la mermelada junto con una cucharada de agua y utiliza esa mezcla para pincelar las fresas , aportándoles brillo .

junto con una y utiliza esa mezcla para pincelar las , aportándoles . Finaliza espolvoreando azúcar glas antes de servir.

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