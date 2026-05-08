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8 de mayo de 2026 - 07:09
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Tortitas de brócoli: una receta casera, fácil y saludable

Se trata de una preparación simple a base de vegetales, liviana y versátil, ideal para acompañar distintos platos en comidas diarias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tortitas de brócoli: una receta casera, fácil y saludable.

Tortitas de brócoli: una receta casera, fácil y saludable.

Las tortitas de brócoli se posicionan como una receta sencilla y económica para quienes desean incorporar verduras a su dieta sin necesidad de elaboraciones complejas. Su elaboración facilita la obtención de un plato balanceado, con una consistencia tierna en el centro y una superficie ligeramente dorada que le suma un contraste de textura y sabor.

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El brócoli, utilizado como ingrediente central, proporciona una base consistente y de fácil manipulación cuando ha sido previamente cocido. Al integrarse con componentes simples de uso cotidiano, se convierte en una preparación homogénea que resulta práctica al momento de cocinarla.

Tortitas de brócoli.

Este tipo de preparación puede consumirse en diferentes instancias del día, ya sea como plato principal o como acompañamiento. Al servirse recién elaboradas, mantienen mejor su estructura interna, lo que contribuye a una experiencia más agradable al degustarlas.

Ingredientes para tortitas de brócoli

El buen resultado de esta preparación depende en gran medida del equilibrio entre sus ingredientes. El brócoli tiene que estar correctamente cocido y finamente troceado para poder mezclarse de forma adecuada con el resto de los componentes.

Se trata de una preparación sencilla con vegetales, ligera y adaptable a diferentes acompañamientos.

El huevo cumple la función de unir la mezcla, actuando como elemento cohesionador, mientras que el pan rallado y el queso contribuyen a darle consistencia y una textura más definida. Por su parte, el ajo incorpora un toque aromático que enriquece el sabor sin imponerse sobre el resto de los ingredientes.

Ingredientes

  • 2 tazas de brócoli cocido y picado
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de queso rallado
  • 1/2 taza de pan molido
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Aceite para freír
Las tortitas de brócoli se consolidan como una opción accesible para quienes buscan integrar verduras en su alimentación.

Preparación paso a paso

El proceso comienza reuniendo todos los ingredientes en un bol de gran tamaño. Esta etapa inicial facilita la integración homogénea de cada componente, logrando una masa con la textura correcta y bien equilibrada.

Luego se procede a dar forma a las tortitas, presionando la preparación con las manos para que queden compactas y estables. Mantener un tamaño similar entre cada una es clave para asegurar que se cocinen de manera pareja al momento de pasarlas por la sartén.

El brócoli, principal ingrediente de la receta, aporta textura y permite una preparación uniforme tras su cocción y picado.

Preparación

  • Integrar el brócoli previamente cocido con el huevo hasta lograr una mezcla pareja.
  • Incorporar el queso, el pan rallado y el ajo, asegurando que se repartan de manera uniforme en la preparación.
  • Condimentar con sal y pimienta a gusto.
  • Dar forma a pequeñas porciones, moldeándolas como tortitas compactas.
  • Colocar aceite en una sartén y llevarlo a temperatura media-alta.
  • Cocinar las tortitas en el aceite caliente, dorándolas por ambos lados hasta que adquieran un color uniforme.
  • Una vez listas, retirarlas del fuego y disponerlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
El éxito de las tortitas de brócoli depende de la correcta proporción entre brócoli cocido, huevo, queso, pan molido y ajo.

Presentación y recomendaciones

Las tortitas elaboradas con brócoli resultan más adecuadas cuando se consumen recién hechas y calientes, ya que de ese modo conservan su capa exterior crocante. Esto favorece la percepción del contraste con un interior más tierno y suave.

Pueden servirse junto a acompañamientos simples, lo que incrementa su versatilidad dentro de la alimentación diaria. Su perfil de sabor bastante neutro permite que se integren fácilmente con distintas preparaciones o guarniciones.

En conjunto, se trata de una receta que sobresale por su carácter práctico y por emplear ingredientes de uso habitual. Representa una opción casera sencilla de realizar, sin procedimientos complejos, que logra un buen balance entre textura y sabor.

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