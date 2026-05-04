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4 de mayo de 2026 - 09:07
Sociedad.

Tortilla de papas simple y rápida: la receta de la abuela para arrancar la semana

La tortilla de papas es un clásico simple, rendidor y sabroso, ideal para arrancar la semana sin complicarse en la cocina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tortilla de papas

Tortilla de papas

Tortilla de papas para iniciar la semana&nbsp;

Tortilla de papas para iniciar la semana 

Recetas de la Abuela para iniciar la semana: A la base de papas y huevo se le pueden añadir tantos ingredientes como ideas tenga el cocinero, y así es que surgen diferentes variedades&nbsp;de este plato siempre versátil.

Recetas de la Abuela para iniciar la semana: A la base de papas y huevo se le pueden añadir tantos ingredientes como ideas tenga el cocinero, y así es que surgen diferentes variedades de este plato siempre versátil.

Lograr un batido uniforme&nbsp;y espumoso de los huevos, un batidor “globo” es ideal para que la mezcla quede bien homogénea y no se separe la yema de la clara.

Lograr un batido uniforme y espumoso de los huevos, un batidor “globo” es ideal para que la mezcla quede bien homogénea y no se separe la yema de la clara.

Tortilla de papas a la española con chorizo colorado

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Aunque parece una receta fácil, la tortilla tiene sus pequeños secretos. La elección de una buena sartén, la cocción previa de las papas, el batido de los huevos y el momento justo para darla vuelta pueden marcar la diferencia entre una tortilla común y una de esas que se ganan aplausos en la mesa.

Tortilla de papas a la española con chorizo colorado
Tortilla de papas a la espa&ntilde;ola con chorizo colorado

Tortilla de papas a la española con chorizo colorado

Un poco de historia: la clásica tortilla española

La tortilla de papas, también conocida como tortilla española, es uno de los platos más populares de la cocina de España y con el tiempo se volvió famosa en distintos países del mundo. Su base es sencilla: papas, huevos, sal y, según el gusto de cada familia, cebolla. A partir de ahí aparecen muchas versiones: con verduras, con chorizo colorado, con morcilla, con hongos o más liviana, hecha al horno o incluso en freidora de aire.

Sobre su origen hay varias historias. Una de las versiones más repetidas dice que la tortilla se popularizó durante las guerras carlistas, cuando se buscaban comidas simples, rápidas y nutritivas. También hay relatos que vinculan su tradición con el Día Mundial de la Tortilla de Papa, que se celebra el 9 de marzo y tiene raíces en celebraciones populares españolas.

Más allá de las discusiones sobre su nacimiento, la tortilla quedó instalada como un plato de casa, de bodegón, de picnic y de sobremesa. En Argentina, además, tiene su propia personalidad: algunos la prefieren bien cocida, otros la quieren babé, y nunca falta el debate familiar sobre si va con cebolla o sin cebolla.

Papas
Recetas de la Abuela para iniciar la semana: A la base de papas y huevo se le pueden añadir tantos ingredientes como ideas tenga el cocinero, y así es que surgen diferentes variedades de este plato siempre versátil.

Recetas de la Abuela para iniciar la semana: A la base de papas y huevo se le pueden añadir tantos ingredientes como ideas tenga el cocinero, y así es que surgen diferentes variedades de este plato siempre versátil.

Ingredientes para una tortilla simple

Para una tortilla mediana se puede usar una regla fácil: una papa mediana por cada huevo. Esa proporción ayuda a que la mezcla no quede seca ni se desarme al darla vuelta, uno de los consejos más repetidos para lograr una buena tortilla.

Ingredientes:

  • 4 papas medianas
  • 4 huevos
  • 1 cebolla, opcional
  • Sal a gusto
  • Pimienta, opcional
  • Aceite, cantidad necesaria
huevo barido
Lograr un batido uniforme y espumoso de los huevos, un batidor “globo” es ideal para que la mezcla quede bien homogénea y no se separe la yema de la clara.

Lograr un batido uniforme y espumoso de los huevos, un batidor “globo” es ideal para que la mezcla quede bien homogénea y no se separe la yema de la clara.

Preparación paso a paso

Primero, pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubitos pequeños. Lo importante es que tengan un tamaño parejo para que se cocinen al mismo tiempo. Si se usa cebolla, cortarla en juliana finita.

- En una sartén con aceite caliente, cocinar las papas a fuego medio-bajo. La idea no es que queden crocantes como papas fritas, sino tiernas y suaves. En la receta tradicional, las papas se pochan: se cocinan lentamente en aceite hasta quedar blanditas. Si querés una versión más liviana para arrancar el lunes, también podés hervirlas apenas, hacerlas al horno o cocinarlas al vapor antes de mezclarlas con los huevos.

- Cuando las papas estén casi listas, sumar la cebolla y cocinar unos minutos más. Después, retirar todo, escurrir bien el aceite y dejar que baje un poco la temperatura.

- En un bol grande, batir los huevos con sal. El batido debe quedar uniforme, con la yema y la clara bien integradas. Luego agregar las papas y la cebolla, mezclar con cuidado y dejar reposar unos minutos para que todo se una bien.

- Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite. Cuando esté bien caliente, volcar la mezcla y mover apenas la sartén durante unos segundos para que el huevo empiece a cuajar. Después bajar el fuego, acomodar los bordes con una espátula y cocinar durante unos 5 minutos.

- Llega el momento de la verdad: poner un plato grande sobre la sartén, sostener firme y dar vuelta la tortilla sin miedo. Volver a deslizarla en la sartén y cocinar del otro lado unos 3 o 4 minutos más. Si te gusta más jugosa, sacala antes; si la preferís bien cocida, dejala un poquito más.

Y para los hogares de hoy en día, en los que muchas veces el tiempo para cocinar no abunda, hay quienes se animan a la tortilla en microondas o freidora de aire e inclusive aquellos que colocan todos los ingredientes en crudo en una olla de aluminio y ahorran pasos de la preparación.

Tortilla de papas
Tortilla de papas para iniciar la semana

Tortilla de papas para iniciar la semana

Los trucos de la abuela para que no se pegue

La sartén es clave. Tiene que ser antiadherente, estar limpia y distribuir bien el calor. También ayuda usar siempre la misma para tortillas, como hacen muchas abuelas que ya tienen “la sartén elegida” para este plato.

Otro secreto es no quedarse corto con el aceite. No hace falta que la tortilla nade, pero sí que la sartén quede bien cubierta. El aceite debe estar caliente antes de poner la mezcla, porque eso ayuda a sellar la base y evita que se pegue.

Hay un truco extra muy casero: poner un poco de sal en el fondo de la sartén, calentarla, retirarla con un paño y recién ahí agregar el aceite. Es una de esas mañas antiguas que muchos cocineros usan para mejorar la superficie antes de cocinar.

Ideal para este lunes

La tortilla de papas es perfecta para arrancar la semana porque sirve como almuerzo, cena o vianda. Se puede comer caliente, tibia o fría, sola o con una ensalada fresca. También permite aprovechar lo que hay en casa: un pedacito de morrón, una cebolla, un resto de queso o unas verduras cocidas pueden transformarla en una versión distinta.

Simple, económica y rendidora, la tortilla de papas tiene todo lo que necesita una receta de lunes: pocos ingredientes, mucho sabor y ese toque de comida casera que nunca falla.

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