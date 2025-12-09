Cómo hacer el mejor Vitel Toné: pasos fáciles y el secreto de las recetas de la abuela

Para el peceto, colocar la carne en una olla con agua caliente. Añadir sal gruesa, granos de pimienta, y verduras como puerro, cebollas y un chorro de aceite de oliva. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 1 ½ hora aproximadamente. Una vez cocido el peceto, dejar enfriar en el agua de cocción.

En cada mesa de fin de año hay platos que nunca fallan, y uno de los grandes protagonistas es, sin dudas, el Vitel Toné y esta vez te traigo la receta de la abuela. Año tras año, este clásico argentino aparece como uno de los más buscados para Navidad y Año Nuevo, convirtiéndose en un infaltable entre familias, reuniones y brindis. Su mezcla de sabores suaves y frescos lo vuelve ideal para las altas temperaturas y para compartir sin complicaciones.

Pero aunque todos lo conocen, no todos se animan a prepararlo. ¿La carne queda seca? ¿La salsa se corta? ¿Es difícil darle el punto justo? Lo cierto es que el Vitel Toné puede ser tan simple como delicioso si se siguen algunos pasos clave. Por eso, te acercamos una versión práctica, rápida y rendidora, perfecta para quienes buscan lucirse en la mesa sin pasar horas en la cocina.

La receta de vitel toné fácil y económica para preparar en esta Navidad La receta de vitel toné fácil y económica para preparar en esta Navidad Ingredientes simples y accesibles Esta receta está pensada para que cualquiera pueda hacerla sin complicarse. Solo necesitás:

Peceto

Atún en lata

Mayonesa y crema

Caldo

Jugo de limón

Alcaparras (opcionales)

Sal, pimienta y condimentos clásicos peceto Para el peceto, colocar la carne en una olla con agua caliente. Añadir sal gruesa, granos de pimienta, y verduras como puerro, cebollas y un chorro de aceite de oliva. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 1 ½ hora aproximadamente. Una vez cocido el peceto, dejar enfriar en el agua de cocción. Paso a paso para que salga perfecto Cocinar el peceto en agua con verduras y condimentos hasta que quede tierno.

en agua con verduras y condimentos hasta que quede tierno. Dejar enfriar y cortar en láminas finas , para una mejor textura.

, para una mejor textura. Preparar la salsa mezclando atún, mayonesa, limón y un poco de caldo frío hasta obtener una crema homogénea.

mezclando atún, mayonesa, limón y un poco de caldo frío hasta obtener una crema homogénea. Cubrir la carne con una capa generosa de salsa.

con una capa generosa de salsa. Decorar con alcaparras o perejil y refrigerar para intensificar el sabor. Tips que siempre funcionan en el Vitel Toné Hacerlo con anticipación mejora notablemente el gusto.

Agregar el caldo de a poco evita que la salsa quede demasiado líquida.

Podés aligerar la receta usando mayonesa light o mezclando con yogur natural. Un clásico que no pasa de moda El Vitel Toné sigue siendo uno de los platos más pedidos y celebrados en las mesas festivas. Con esta versión simple y deliciosa, es prácticamente imposible fallar y, además, permite sumar el toque personal de cada familia.

