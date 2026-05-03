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3 de mayo de 2026 - 12:42
Denuncias.

Qué hacer si ves maltrato animal en Jujuy: cómo denunciar

Dónde denunciar, cómo actuar y por qué es clave intervenir ante un caso de maltrato animal. Una abogada explicó la importancia de no mirar para otro lado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Maltrato animal - Foto de archivo

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La abogada Andrea Szecsi habló con TodoJujuy y remarcó que el primer paso es no naturalizar estas situaciones: “Se van dando situaciones a diario en donde ves mucho maltrato, pero hoy se está visibilizando porque la gente no es indiferente, porque lo denuncia”.

Dónde denunciar maltrato animal en Jujuy

Existen distintos canales oficiales para denunciar y es clave que la presentación sea formal. “Los canales oficiales para las denuncias tienen que ser a través de la Justicia, en comisarías o juzgados. Las denuncias tienen que ser efectuadas de manera formal”, explicó Szecsi.

A estos se suma la posibilidad de realizar denuncias anónimas a través de la web www.tupista.org, una herramienta impulsada junto a Crime Stoppers y el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Desde el área contravencional, remarcan que esta vía permite resguardar la identidad del denunciante: “En esta plataforma se le otorga al denunciante la posibilidad de la reserva de su identidad”.

Ley de maltrato animal
Maltrato animal

Maltrato animal

Clave: aportar datos y pruebas

Uno de los puntos centrales para que la denuncia avance es la precisión de la información. “Sugerimos a la gente que sea lo más específica posible, tanto en las características del domicilio como en el tipo de maltrato”, explicaron cuando presentaron la herramienta digital.

Además, remarcó la importancia de sumar pruebas: fotos, videos o cualquier dato que permita iniciar una investigación.

Qué hacer en casos urgentes

No todas las situaciones pueden esperar. Cuando hay riesgo inmediato para el animal, es clave actuar con rapidez. “Hay casos que requieren una intervención inmediata, porque los animales están encerrados hace muchos días sin comida o sin agua. En esos casos se requiere inmediatez”, advirtió Szecsi.

Y agregó: “Nosotros tomamos parte para que eso se solucione rápidamente”.

Qué se considera maltrato animal

El maltrato no se limita a la violencia física. También incluye situaciones de abandono o negligencia.

Entre los casos más frecuentes se encuentran:

  • No alimentar a los animales
  • Hacerlos trabajar en exceso
  • No brindar cuidados básicos
  • Utilizarlos en condiciones que superen sus fuerzas

También se consideran actos de crueldad:

  • Mutilaciones sin justificación
  • Intervenciones sin anestesia
  • Golpes o agresiones intencionales
  • Riñas o espectáculos violentos con animales
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Por qué es importante denunciar

Aunque la legislación actual tenga limitaciones, denunciar sigue siendo fundamental. “Tenemos una ley que es vieja y las penas son cortas, pero pedimos que la gente siga denunciando, porque esos antecedentes le quedan a la persona que comete el delito ”, explicó Szecsi.

En ese sentido, insistió en el cambio cultural que se viene dando: “Es muy importante que la gente entienda que los animales tienen derechos y merecen ser tratados con dignidad y respeto”.

Según datos oficiales, se registran decenas de casos diarios vinculados al abandono y maltrato animal en la provincia. Aun así, el aumento de denuncias también evidencia mayor compromiso social. “Han crecido mucho la cantidad de denuncias que la gente realiza”, sostuvo Szecsi.

En muchos casos, el problema no termina con la intervención judicial. Los animales rescatados necesitan contención y un lugar donde estar. “Lo más difícil hoy es dónde ponerlos, cuál es el lugar donde le podemos dar tránsito”, explicó la abogada.

Le pedimos a la gente no solamente que denuncie, sino que aquellos que puedan tener animales en tránsito, que se comuniquen, porque esa es una de las mayores necesidades que tenemos”, cerró la abogada.

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