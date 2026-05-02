Cande Ruggeri se casó con Nicolás Maccari y celebró con una gran fiesta

La boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari tuvo una gran celebración este sábado en el Palacio Sans Souci, en Buenos Aires. La influencer y el empresario deportivo habían dado el sí en febrero, pero ahora realizaron una fiesta con familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo.

Espectáculos. "Nueve Reinas" llega a Madrid: la película de los estafadores ahora en plena crisis española

Jujuy. Dónde comprar entradas para ver a Gabriela Acher y su unipersonal en Jujuy

Candelaria Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron su casamiento con una fiesta elegante en el Palacio Sans Souci, uno de los salones más exclusivos de la provincia de Buenos Aires. La pareja ya había formalizado su unión en febrero, pero eligió este fin de semana para compartir el festejo con sus seres queridos.

La celebración reunió a familiares, amigos y varios invitados conocidos del mundo del espectáculo. Entre los presentes estuvieron Oscar Ruggeri y Nancy Otero, padres de la novia, además de figuras como Sofía Zámolo, Jujuy Jiménez, Emily Lucius, Stephanie Demner, Manu Viale, Fernando Burlando, Barby Franco y Lourdes Sánchez.

La fiesta se destacó por una puesta cuidada, una estética clásica y detalles pensados para una noche especial. La pareja eligió un estilo elegante, con una propuesta visual marcada por el romanticismo y la sofisticación.

Looks de los invitados

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 2

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 7

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 6

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 5

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 4

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 3

Looks de los invitados del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolas Maccari 1

El look de Cande Ruggeri

Para la celebración, Cande Ruggeri eligió un vestido de novia blanco, de estilo princesa, con escote strapless y corset estructurado. La falda amplia completó una propuesta clásica, mientras que el velo extra largo fue uno de los detalles más llamativos del look.

La influencer llevó el pelo recogido y un maquillaje natural, en línea con una estética sobria y elegante. Su vestido combinó romanticismo con guiños modernos, y fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Nicolás Maccari, por su parte, apostó por un esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño al tono. También sumó un boutonniere blanco en la solapa, en armonía con el look de la novia.

La cena preboda y el momento más emotivo

Antes de la gran fiesta, la pareja realizó una cena preboda en el mismo lugar. Para esa noche, los novios eligieron una estética en tonos claros. Cande lució un vestido blanco con transparencias y detalles de gasa, mientras que Nicolás optó por un look en crudo y blanco.

Uno de los momentos más emotivos fue el discurso de Hilda, abuela de Cande y mamá de Oscar Ruggeri. La mujer habló con emoción sobre el crecimiento de su nieta y recordó con ternura cuando Cande le contó por primera vez que estaba enamorada de Nicolás.

La pequeña Vita, hija de Cande y Nicolás, también tuvo un lugar especial en la celebración y fue una de las protagonistas más mimadas de la fiesta familiar.

La boda combinó glamour, emoción y presencia de famosos, en una jornada que la pareja compartió rodeada de sus afectos más cercanos.