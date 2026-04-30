Nació el primer hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: conocé el nombre elegido

La espera terminó para Jorge Macri y María Belén Ludueña . Este jueves nació Vito , el primer hijo de la pareja . Durante la mañana, la conductora dio a luz mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi , ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Semanas atrás, la conductora había contado cómo eligieron el nombre de su hijo, aclarando que no fue una decisión aleatoria , sino que posee un significado particular tanto para ella como para su entorno familiar. La conductora hizo un sentido posteo en sus redes.

De acuerdo con lo que explicó, el nombre Vito fue elegido porque lo vincula con la idea de vida y resguardo , dos valores que considera fundamentales y que desea transmitir a su hijo desde el inicio. A su vez, destacó que la combinación con el apellido resultaba especialmente adecuada, logrando una sonoridad equilibrada y coherente.

En sus comentarios, María Belén Ludueña también reflejó la emoción que comparte con su pareja ante la llegada del primer hijo de ambos. La pareja manifestó alegría y expectativas positivas de cara a esta nueva etapa, entendiendo la elección del nombre como un gesto inicial de cuidado, bienvenida y protección hacia el bebé.

Una de las últimas fotos de María Belén Ludueña embarazada de Vito, junto a su esposo Jorge Macri.

En las horas previas al nacimiento, desde la intimidad de su casa y a poco de dirigirse al centro médico para la internación, María Belén Ludueña compartió distintos momentos de una noche muy especial, atravesada por la emoción, la serenidad y la ansiedad propia de la llegada del bebé.

La elección de Vito y su significado emocional

“Última foto de dos”, escribió Belén junto a una imagen tomada de manera espontánea en el ascensor del edificio. En la foto aparece junto a Jorge Macri, ambos sonriendo frente al espejo en una escena cotidiana pero cargada de significado emocional. El embarazo avanzado de la periodista y su abrigo grueso para protegerse del frío porteño funcionaron como símbolo visual de los instantes finales antes de la transformación en madre.

En la imagen, María Belén Ludueña aparece con las manos juntas en señal de plegaria, formulando un deseo, en una escena que condensa ternura y expectativa en un mismo instante. La noche se desarrolló en el ámbito íntimo del hogar, donde Belén optó por la tranquilidad de su sala de estar, mientras la silueta de la ciudad se filtraba a través de la ventana.

María Belén Ludueña, muy devota de la Virgen de Lourdes, le agradeció por el embarazo de Vito.

Otra fotografía mostró únicamente sus piernas, apoyadas y entrelazadas sobre el respaldo de un sillón, vestidas con ropa de descanso, como un intento de sostener la serenidad y el equilibrio en la antesala de un cambio trascendental. En el exterior, la ciudad seguía su ritmo habitual, mientras que en el interior la sensación era la de un tiempo suspendido.

Antes de ir a dormir, la periodista también publicó una imagen tomada durante una visita anterior a la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes. En la fotografía se la ve a María Belén Ludueña con un embarazo menos avanzado, sonriendo frente al altar del santuario.

Acompañó esa publicación con un mensaje cargado de fe y sinceridad: “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más! Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mi, a Jorge y a Vito. Amén”. Sus palabras, atravesadas por la emoción y la gratitud, reflejan el clima de esperanza y reconocimiento que rodea a la pareja en este momento especial.

La conductora dio a luz a su primer bebé en un parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires.

La pareja ante la llegada inminente del bebé

La llegada cercana de Vito generó una fuerte expectativa en ambos integrantes de la pareja. El miércoles, Jorge Macri dialogó con el equipo de Infobae al Amanecer y adelantó que el nacimiento probablemente ocurriría el jueves, ya que estaban esperando el inicio del trabajo de parto de manera natural. En ese sentido, explicó que venían aguardando el momento sin intervenciones, confiando en que todo se desencadenara espontáneamente.

El jefe de Gobierno porteño se mostró entusiasmado ante la inminente llegada del nuevo integrante de la familia. Incluso, en tono distendido, señaló que ambos estaban atravesando el embarazo como una experiencia compartida, reflejando el acompañamiento y la conexión entre los dos en esta etapa final previa al nacimiento.

Jorge Macri y María Belén Ludueña se convirtieron en padres de Vito este jueves en el Sanatorio Otamendi.

Jorge Macri relató de manera breve cómo comenzó su relación con María Belén Ludueña, aportando contexto sobre la historia de ambos. Recordó que se conocieron inicialmente en un programa de televisión y que, en un comienzo, sus intentos por acercarse a ella no tuvieron respuesta inmediata. “Durante un año mucha bolilla no me dio. Y un día me aceptó. Ayudó mucho Eduardo Feinmann, porque en ese momento estaba laburando y dijo: ‘Mirá que yo lo conozco a Jorge, es buen tipo’”, contó.

Un proyecto familiar que se consolida con el nacimiento

Con el tiempo, la relación fue consolidándose hasta volverse más sólida, luego compartieron la convivencia durante el período de pandemia y, en la actualidad, atraviesan juntos la llegada de su hijo Vito, cerrando así una nueva etapa en su vida familiar.

Jorge Macri y María Belén Ludueña se convirtieron en padres de Vito este jueves en el Sanatorio Otamendi. Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña.

El nacimiento del bebé representó la concreción de un proyecto que ambos venían deseando desde hacía tiempo: el de conformar una familia propia. En el caso de Jorge Macri, esta etapa implica una vivencia que ya conoce, ya que el funcionario es padre de tres hijos —Antonio, Giorgio y Martina— nacidos de su vínculo previo con Florencia De Nardi.

Para María Belén Ludueña, en tanto, se trata del cumplimiento de un deseo profundamente personal, tal como ella misma ha manifestado en distintas entrevistas a lo largo del tiempo.