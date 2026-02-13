viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 13:44
Maternidad.

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

Juana Repetto presentó a su hijo Timoteo con una emotiva foto y confirmó la llegada de su tercer hijo a través de sus redes.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Nació el tercer hijo de Juana Repetto

Nació el tercer hijo de Juana Repetto

Juana Repetto anunció el nacimiento de su hijo Timoteo a través de sus redes sociales. La actriz compartió la primera foto junto al bebé y escribió: “Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shuanis por el aguante de todos estos meses. Se los digo de corazón”.

Timoteo es su tercer hijo y fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril de 2025 tras cinco años de matrimonio.

La publicación generó miles de reacciones en pocos minutos y se llenó de mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Un embarazo compartido día a día

Durante los últimos meses, Juana Repetto mostró distintos momentos del embarazo. La influencer habló en varias oportunidades sobre sus miedos, entre ellos la posibilidad de una cesárea.

En uno de sus posteos previos al parto escribió: “Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”.

También expresó: “Todo es emoción, melancolía y agradecimiento”, junto a imágenes en las que aparece disfrutando del verano con sus hijos Toribio y Belisario.

La reacción de sus seguidores

La llegada de Timoteo generó una ola de comentarios. Más de un millón y medio de seguidores acompañaron el anuncio con mensajes como: “Qué lindo team te espera Timo”, “Hermosas fotos”, “Equipazo del amor” y “Excelente energía para esa familia”.

Según trascendió, Sebastián Graviotto no estuvo presente en el momento del nacimiento debido a compromisos laborales en el exterior como instructor de esquí.

Con la publicación de la primera imagen, Juana Repetto confirmó la llegada de su hijo y celebró el nuevo capítulo familiar junto a su comunidad digital.

