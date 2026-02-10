Nació el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y el Chino Darín se acaban de transformar en padres por primera vez en su vida.

En el entorno familiar se respiraba una expectativa cargada de emoción, impulsada por la ilusión de vivir un acontecimiento irrepetible. Ese momento finalmente se concretó: Úrsula Corberó y el Chino Darín dieron la bienvenida a su primer hijo, iniciando así una nueva etapa como padres.

Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó. La información comenzó a circular en la prensa española, que ratificó la llegada al mundo del primer hijo de los reconocidos intérpretes, ocurrida durante el lunes. Por ahora, no se difundieron detalles vinculados al peso del bebé ni al tipo de parto que atravesó la actriz catalana.

Chino Darín muestra lo avanzado que está el embarazo de Úrsula Corberó. Durante una emisión en vivo de Antena 3, una de las señales televisivas más relevantes de España, se dio a conocer la información de último momento. En ese espacio, una de las panelistas compartió los detalles recientes y anunció al aire: “Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Ha dado a luz Ursula Corberó en Barcelona”.

La periodista también aportó un dato clave sobre este momento tan especial para la pareja formada por el Chino Darín y la actriz de La casa de papel. En ese contexto, explicó el motivo detrás de la elección de la ciudad, al revelar: “Un cambio de planes porque tenía previsto hacerlo en Buenos Aires”.

Úrsula Corberó y el Chino Darín se acaban de transformar en padres por primera vez en su vida. Nació el hijo de Ricardo Darín y Úrsula Corberó A lo largo de distintos momentos del embarazo, Úrsula eligió radicarse temporalmente en Argentina, acompañada y contenida por la familia liderada por Ricardo Darín. Su permanencia en Buenos Aires despertó todo tipo de especulaciones, especialmente en torno a la posibilidad de que decidiera dar a luz en el país. Embed Sin embargo, en jornadas recientes el actor central de El Eternauta apareció en territorio español. De hecho, comenzó a circular en redes un registro audiovisual en el que se lo ve paseando por Madrid junto a su nuera, una escena que confirmó que el clan familiar decidió radicarse en ese país europeo para acompañar y colaborar durante las primeras etapas de la llegada del recién nacido a este mundo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.