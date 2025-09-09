Úrsula Corberó confirmó su embarazo con el Chino Darín y revolucionó las redes

Úrsula Corberó sorprendió a sus fanáticos al confirmar que está embarazada de su pareja , el actor argentino Chino Darín. La protagonista de La casa de papel publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde posa en un sillón blanco con un camisón de maternidad en el mismo tono, luciendo con orgullo su panza.

Farándula. Candela Vetrano habló después de lo que pasó con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

En la publicación, Corberó acompañó la foto con un breve texto que generó ternura: “Esto no es IA” , en clara alusión al debate sobre la autenticidad de las imágenes en tiempos de inteligencia artificial. Además, sumó un emoji con lágrimas de emoción y un corazón, mientras etiquetaba a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace casi una década.

El detalle del lazo rosa y las especulaciones

La prenda elegida para la foto incluía un lazo rosa en la zona del abdomen, un detalle que encendió especulaciones sobre el sexo del bebé. Aunque la pareja no confirmó más información al respecto, la señal no pasó desapercibida para sus seguidores.

De inmediato, la publicación se viralizó y acumuló miles de comentarios y reacciones. Muchos de ellos destacaron la emoción que genera la noticia y la belleza de la pareja.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Reacciones de los fans

Los mensajes en la red social no tardaron en multiplicarse. “Se viene el bebé más hermoso del mundo”, escribió un usuario, mientras que otro afirmó: “Qué hijo va a salir de esos seres humanos, por Dios. Son hermosos”. Otros seguidores sumaron frases como “La criatura más hermosa va a salir de ahí” y “Se viene el bebé más hegemónico”.

La noticia no solo alegró a sus fanáticos en España y Argentina, sino que rápidamente trascendió a medios internacionales, que replicaron el anuncio de una de las parejas más queridas del espectáculo.

Un paso más en la historia de amor

Úrsula Corberó y el Chino Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada y desde entonces iniciaron una relación sólida que se consolidó con el tiempo. El embarazo marca un nuevo capítulo en la historia que ambos construyeron lejos de los flashes permanentes, pero con gestos que demuestran su unión.

Con esta confirmación, la pareja atraviesa uno de sus momentos más felices, mientras el público celebra junto a ellos la llegada del primer hijo.