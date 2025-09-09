martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 09:18
Farándula.

Candela Vetrano habló después de lo que pasó con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Candela Vetrano fue al estreno de una obra y los periodistas aprovecharon para preguntarle sobre el escándalo que vinculó a su pareja con Jimena Accardi.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Candela Vetrano habló tras lo ocurrido con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Candela Vetrano habló tras lo ocurrido con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Lee además
Candela Vetrano y Andrés Gil revelaron el sexo de su bebé en una divertida fiesta con amigos.
Farándula.

Candela Vetrano y Andrés Gil informaron el sexo de su bebé en una divertida fiesta
la dura confesion de gimena accardi: no estoy leyendo las redes, no me quiero suicidar
Espectáculos.

La dura confesión de Gimena Accardi: "No estoy leyendo las redes, no me quiero suicidar"

Lejos de esquivar el tema, Vetrano respondió con una sonrisa. “Me siento superbién”, afirmó, intentando minimizar la polémica. Sobre los trascendidos que circularon, sostuvo: “Es una cosa que pasa, cosas de la vida”, aunque no pudo evitar mostrar cierta incomodidad. Para dar por cerrado el tema, concluyó con un mensaje conciliador: “¡Amor para todos!”.

Durante la avant premiere, además, se mostró muy feliz junto a Gil. Ambos posaron juntos para las cámaras y dejaron ver que la relación atraviesa un buen momento.

Candela Vetrano habló tras lo ocurrido con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo
Candela Vetrano habló tras lo ocurrido con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Candela Vetrano habló tras lo ocurrido con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

El descargo de Andrés Gil

Los rumores sobre un supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi surgieron tras la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, con quien compartía vida y escenario. El 19 de agosto, Gil decidió romper el silencio con un mensaje en redes sociales.

“Lo que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en una historia de Instagram. “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, agregó, en referencia a En otras palabras, la obra que protagoniza junto a Accardi.

Con firmeza, pidió que cesen las especulaciones: “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”.

Gimena Accardi también desmintió la versión

Este martes, Gimena Accardi también se expresó sobre el tema en una entrevista radial con Olga. La actriz negó rotundamente haber tenido un vínculo con Gil. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y necesito que eso frene”, explicó.

Si bien reconoció que existió un tercero en discordia en su separación con Nicolás Vázquez, Accardi dejó claro que no se trató de alguien del medio. “Fue una persona random que no tiene nada que ver con el ambiente, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció”, concluyó.

Gimena Accardi

Escándalo aclarado

Con las declaraciones de Cande Vetrano, el descargo de Andrés Gil y la aclaración de Gimena Accardi, la versión de un supuesto romance entre los actores quedó desmentida. Aunque el rumor sacudió al mundo del espectáculo, todo indica que las tres figuras buscan cerrar el capítulo y seguir adelante, cada uno en su camino personal y profesional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Candela Vetrano y Andrés Gil informaron el sexo de su bebé en una divertida fiesta

La dura confesión de Gimena Accardi: "No estoy leyendo las redes, no me quiero suicidar"

La reacción de Candela Vetrano tras la confesión de Gimena Accardi

Gimena Accardi y Andrés Gil juntos en el escenario tras el escándalo: el video

Zaira Nara se refirió al supuesto encuentro en un baño con Vico D'Alessandro

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Jujuy.

FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones

Por  Federico Franco

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Pedro Octavio Figueroa
Dolor.

Murió Pedro Octavio Figueroa, abogado y dirigente político de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel