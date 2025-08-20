miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 08:59
Infidelidad.

La reacción de Candela Vetrano tras la confesión de Gimena Accardi

Aunque Gimena Accardi negó cualquier vínculo con su compañero Andrés Gil, se supo qué hizo Candela Vetrano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La reacción de Candela Vetrano.

La reacción de Candela Vetrano.

Lee además
Andrés Gil.
Espectáculos.

El posteo de Andrés Gil tras ser vinculado con Gimena Accardi
Paula Chaves brindó detalles sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi
Escándalo.

Paula Chaves brindó detalles sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Candela Vetrano y Andrés Gil
Candela Vetrano está en pareja con Andrés Gil.

Candela Vetrano está en pareja con Andrés Gil.

Andrés Gil en el ojo de la tormenta

La situación dejó a Gil “encarado” mediáticamente, al ser mencionado sin haber tenido vínculo alguno con la infidelidad. A pesar de los intentos de Accardi por despejar cualquier malentendido, la repercusión en redes y medios continuó.

Yanina Latorre en SQP detalló que Accardi le aseguró a Vetrano que no existió ningún romance con su compañero de teatro y que todo se trató de un desliz con alguien “random”. Sin embargo, la magnitud del rumor puso al actor en el centro de la escena, enfrentando cuestionamientos y especulaciones que nunca fueron reales.

Separación de Nicolás Vázquez y repercusión mediática

Mientras tanto, Nicolás Vázquez confirmó que su divorcio es definitivo. La exposición de Accardi y los rumores asociados aumentaron el interés mediático, complicando la vida privada de todos los involucrados.

Aun con las aclaraciones, la reacción de Vetrano y la circulación del rumor generaron un efecto dominó en redes sociales, manteniendo la polémica viva. Especialistas en espectáculos advierten que este tipo de situaciones reflejan cómo una confusión puede colocar a terceros en el centro del escándalo, aun sin involucrarlos directamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El posteo de Andrés Gil tras ser vinculado con Gimena Accardi

Paula Chaves brindó detalles sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

La palabra de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nico Vázquez: ¿Qué dijo?

La dura confesión de Gimena Accardi: "No estoy leyendo las redes, no me quiero suicidar"

Nico Vázquez rompió el silencio: "Nos pasaron cosas muy fuertes"

Lo que se lee ahora
Oshko Herrera, el influencer que recorrió Jujuy.
Yungas.

Un reconocido influencer recorrió Jujuy y lo contó de una manera especial

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel