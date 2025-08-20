La reacción de Candela Vetrano tras la confesión de Gimena Accardi

El escándalo comenzó tras la confesión de Gimena Accardi sobre un desliz amoroso que marcó el final de su matrimonio con Nicolás Vázquez. Aunque aclaró que el affaire no involucró a su compañero de teatro Andrés Gil, la versión afectó la tranquilidad de su entorno laboral y familiar.
Candela Vetrano, pareja de Gil y madre de su hijo Pino, reaccionó rápidamente: según informaron distintos programas de espectáculos, se comunicó con Accardi para pedir explicaciones y conocer la verdad detrás de los rumores.
Candela Vetrano y Andrés Gil
Candela Vetrano está en pareja con Andrés Gil.
Andrés Gil en el ojo de la tormenta
La situación dejó a Gil “encarado” mediáticamente, al ser mencionado sin haber tenido vínculo alguno con la infidelidad. A pesar de los intentos de Accardi por despejar cualquier malentendido, la repercusión en redes y medios continuó.
Yanina Latorre en SQP detalló que Accardi le aseguró a Vetrano que no existió ningún romance con su compañero de teatro y que todo se trató de un desliz con alguien “random”. Sin embargo, la magnitud del rumor puso al actor en el centro de la escena, enfrentando cuestionamientos y especulaciones que nunca fueron reales.
Separación de Nicolás Vázquez y repercusión mediática
Mientras tanto, Nicolás Vázquez confirmó que su divorcio es definitivo. La exposición de Accardi y los rumores asociados aumentaron el interés mediático, complicando la vida privada de todos los involucrados.
Aun con las aclaraciones, la reacción de Vetrano y la circulación del rumor generaron un efecto dominó en redes sociales, manteniendo la polémica viva. Especialistas en espectáculos advierten que este tipo de situaciones reflejan cómo una confusión puede colocar a terceros en el centro del escándalo, aun sin involucrarlos directamente.
