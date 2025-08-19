martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 19:00
Declaró.

Nico Vázquez rompió el silencio: "Nos pasaron cosas muy fuertes"

El actor, luego de las declaraciones de infidelidad su ex pareja Gimena Accardi, salió a dar su punto de vista y cuál fue para él el punto que rompió el amor de la pareja.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nico Vázquez rompió el silencio.

Nico Vázquez rompió el silencio.

Qué dijo Nicolás Vázquez sobre lo que pasó

"Estoy muy triste, siento mucha vergüenza pero hago esto porque respeto el trabajo de ustedes", comenzó Nico, dejando en claro la complejidad emocional del momento que atraviesa. A pesar del dolor, hubo un espacio para la comprensión y el cariño que perdura: "Ella va a ser mi familia siempre, nos damos un abrazo y es lo que deseamos los dos".

Con una claridad que comprender, Nico expresó: "Nos vamos a amar siempre como personas, hoy no nos amamos como pareja". Además, reveló que la decisión de separarse fue un proceso que ambos comprendieron: "Y empezamos a entender, entiende ella también que nos debíamos separar. Hace un tiempo que ya no veníamos bien y son cosas que suceden, nadie está exento".

Gimena Accardi y Nico Vázquez
Gimena Accardi y Nico Vázquez vivieron un tenso momento por una pregunta.

Gimena Accardi y Nico Vázquez vivieron un tenso momento por una pregunta.

"Nos estamos divorciando"

El actor dejó en claro que no se trata de un desenlace brusco ni definitivo sin historia previa: "No volver, no. Nos estamos divorciando. Siento que es lo más sano porque vuelvo a decir lo mismo, no quiero echar la culpa a esto que pasó o se terminó con esto... fue un año de peleas, de pelearla, de hacer terapia, tratar de hablarnos".

Uno de los momentos claves que marcó un antes y un después en la pareja fue un episodio en Miami, del cual Nico fue contundente pero respetuoso: "Nos pasaron cosas muy fuertes, sobre todo y no voy a entrar en detalles, yo hablé muy poco pero para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja".

que pasó en Miami

Estas declaraciones, crudas y honestas, dieron un vistazo íntimo a lo que era una relación profunda que hoy busca nuevos caminos por separado, dejando en claro que el respeto y el cariño todavía forman parte del vínculo que los une como personas.

La dura confesión de Gimena Accardi

Luego de salir de la obra Olga, Gime Accardi enfrentó a los medios y manifestó que “le parecía una vergüenza tener que hablar de algo privado”. En esa misma línea, agregó: “No debería estar dando explicaciones porque las únicas que tenía que dar, ya se las di a Nico. Quedó entre cuatro paredes y es algo que puede vivir una pareja en 18 años. Lamento que tenga que hacerlo público y vivir este escarnio total y absoluto de algo que es privado”.

Posteriormente, la actriz recalcó que no le debe explicaciones a nadie sobre su vida privada, y remarcó: “Demasiado tengo con el dolor de haberle causado un dolor a mi marido -Nico Vázquez-”.

GIME ACCARDI HABLÓ DE LA INFIDELIDAD A NICO VÁZQUEZ

Más adelante, Gimena Accardi hizo una dura reflexión sobre el rol de las redes sociales y el nivel de hostigamiento que recibe a través de sus cuentas. En ese sentido, la actriz reconoció que, aunque ahora “está en el ojo” y se “bancará todo lo que venga”, la violencia digital que padece es excesiva.

"Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Básicamente porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saber lo que está pasando, prefiero no leerlo por mi salud mental", expresó la reconocida actriz, con tono de preocupación.

