La dura confesión de Gimena Accardi: "No estoy leyendo las redes, no me quiero suicidar"

El mundo del espectáculo está revolucionado tras la confirmación de la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez , un hecho que no solo sacudió a la farándula, sino que disparó una catarata de especulaciones en las redes sociales. Vinculado a este último punto, la actriz hizo referencia a que cerró sus redes para no leer nada: "No me quiero suicidar mañana, es demasiado el odio".

Luego de salir de la obra Olga, Gime Accardi enfrentó a los medios y manifestó que “le parecía una vergüenza tener que hablar de algo privado”. En esa misma línea, agregó: “No debería estar dando explicaciones porque las únicas que tenía que dar, ya se las di a Nico. Quedó entre cuatro paredes y es algo que puede vivir una pareja en 18 años. Lamento que tenga que hacerlo público y vivir este escarnio total y absoluto de algo que es privado”.

Posteriormente, la actriz recalcó que no le debe explicaciones a nadie sobre su vida privada, y remarcó: “Demasiado tengo con el dolor de haberle causado un dolor a mi marido -Nico Vázquez-”.

GIME ACCARDI HABLÓ DE LA INFIDELIDAD A NICO VÁZQUEZ

Negó que el "tercero en discordia" sea Andrés Gil

En otro tramo de la entrevista, Gimena Accardi quiso dejar en claro que el “tercero en discordia” no es Andrés Gil, su compañero de obra y actual pareja de Candela Vetrano —amiga de la actriz—.

"Decido contarlo porque ayer se habló y se dijo una parte que es verdad y otra que no. Necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados, hay familias sufriendo del otro lado y necesito aclarar eso. Me hago cargo de lo que hice, espérenme en la salida de Olga a escupirme a decirme infiel, lo que quieran, pero sí tengo la necesidad de aclarar que con quien se me involucra –Andrés Gil- es mentira", sostuvo.

Además, dio detalles sobre el hombre con el que engañó a Nico Vázquez y afirmó: “Fue un desliz, un random total, una cañita al aire. No me enamoré de nadie, nunca fue una relación paralela, fue un desliz total”.

"No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana"

Más adelante, Gimena Accardi hizo una dura reflexión sobre el rol de las redes sociales y el nivel de hostigamiento que recibe a través de sus cuentas. En ese sentido, la actriz reconoció que, aunque ahora “está en el ojo” y se “bancará todo lo que venga”, la violencia digital que padece es excesiva.

"Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Básicamente porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saber lo que está pasando, prefiero no leerlo por mi salud mental", expresó la reconocida actriz, con tono de preocupación.

A dónde comunicarse por suicidio en Jujuy

En Jujuy, para comunicarse y recibir ayuda en casos de suicidio, están disponibles varias líneas y servicios de atención en salud mental las 24 horas:

Estos recursos forman parte de una red integral de apoyo para la prevención y atención del suicidio en Jujuy, disponible para todas las personas que lo necesiten, con atención tanto presencial como telefónica o virtual, para brindar acompañamiento inmediato y seguimiento profesional.

0800-88-4767 | Atención las 24hs

SAME 107 | Emergencias en Salud Mental, también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

LÍNEA 102 | 388-4600099 - [email protected] - Facebook: Dirección Provincial de Juventud - Prov. de Jujuy.

SECRETARÍA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD 4245541 | [email protected]

FUNDACIÓN VIDA 0800-888-2558 o 388-4431224 (WSP) | Facebook: C.A.S Centro Atención Al Suicida Jujuy

ASOCIACIÓN CIVIL APOSTANDO A LA VIDA Av. 19 de Abril 943 (Sede) | Facebook: Asociación civil Apostando por la Vida - Facebook: SAE Jujuy Provincial - [email protected]

SAE "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR" SECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA - Av. Santibáñez 1782 | 388-4580834 - Facebook: SAE Jujuy Provincial - [email protected] o [email protected]

BOTÓN WEB: http://salud.jujuy.gob.ar/ Botón salud mental y Consultorio de atención Integral de Adolescencias |Salud Mental y Consultorio de atención Integral de Adolescencias - Lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sábados: 14 a 20 hs