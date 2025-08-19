martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 09:45
Yungas.

Un reconocido influencer recorrió Jujuy y es furor en redes sociales

El influencer recorrió distintos rincones de Jujuy y compartió su experiencia en las redes, donde suma miles de comentarios.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Oshko Herrera, el influencer que recorrió Jujuy.

Oshko Herrera, el influencer que recorrió Jujuy.

Si bien estuvo hace algunas semanas, fue recientemente que empezó a compartir los videos en redes sociales.

Videos en San Francisco y Termas de Jordán

El primer video que compartió lo mostró en San Francisco y las Termas de Jordán. Con un estilo humorístico, destacó la belleza natural de estos lugares y la tranquilidad de los paisajes, que muchos jujeños y turistas desconocen. El material captó la atención de sus seguidores, quienes celebraron la combinación de humor y aventura.

Embed

Travesía hacia Alto Calilegua

En un segundo video, Oshko documentó su caminata hacia Alto Calilegua, un recorrido que le llevó ocho horas. Mostró la dureza del sendero y resaltó la facilidad con la que su guía lograba subir sin cansarse, mientras él mismo se mostraba agotado. A pesar del esfuerzo, no dejó de destacar la impresionante vegetación y los paisajes que ofrece la zona.

Embed

Repercusiones en redes

Los videos del influencer se volvieron tendencia, con miles de reproducciones y comentarios de usuarios que elogiaron la belleza de Jujuy y el carisma de Herrera. Su tono cercano y humorístico acercó la experiencia de la provincia a quienes nunca la visitaron, generando un mayor interés por los destinos naturales de la región.

Seguramente en los próximos días subirá más destinos que visitó.

