Un reconocido influencer recorrió Jujuy y es furor en redes sociales

Oscar Herrera, más conocido como Oshko Herrera, visitó Jujuy y rápidamente generó revuelo en redes sociales con sus publicaciones. El influencer, oriundo de Santiago del Estero, ya había estado en la provincia en otras ocasiones, pero en esta oportunidad recorrió la zona de las yungas, mostrando paisajes poco conocidos para la mayoría de los visitantes.

Si bien estuvo hace algunas semanas, fue recientemente que empezó a compartir los videos en redes sociales.

El primer video que compartió lo mostró en San Francisco y las Termas de Jordán . Con un estilo humorístico, destacó la belleza natural de estos lugares y la tranquilidad de los paisajes, que muchos jujeños y turistas desconocen. El material captó la atención de sus seguidores, quienes celebraron la combinación de humor y aventura.

Travesía hacia Alto Calilegua

En un segundo video, Oshko documentó su caminata hacia Alto Calilegua, un recorrido que le llevó ocho horas. Mostró la dureza del sendero y resaltó la facilidad con la que su guía lograba subir sin cansarse, mientras él mismo se mostraba agotado. A pesar del esfuerzo, no dejó de destacar la impresionante vegetación y los paisajes que ofrece la zona.

Repercusiones en redes

Los videos del influencer se volvieron tendencia, con miles de reproducciones y comentarios de usuarios que elogiaron la belleza de Jujuy y el carisma de Herrera. Su tono cercano y humorístico acercó la experiencia de la provincia a quienes nunca la visitaron, generando un mayor interés por los destinos naturales de la región.

Seguramente en los próximos días subirá más destinos que visitó.