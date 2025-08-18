Ni jujuy, ni Tucumán: hace unas escapadas a este increíble pueblo ubicado entre cerros

Los espectaculares y fascinantes encantos de Salta la posicionan como una de las provincias más concurridas de Argentina . Con una amplia oferta para todo tipo de visitantes, este destino permite hacer unas escapadas y disfrutar de la serenidad de algunos de los paisajes más bellos del país.

Aunque los lugares más emblemáticos de Salta atraen a numerosas personas, sobre todo en temporada alta , también existen rincones menos transitados que ofrecen experiencias igualmente sorprendentes y valen la pena explorar.

Una opción recomendable es Nazareno , una localidad enclavada entre los majestuosos cerros de Salta , ideal para quienes buscan acercarse a la naturaleza . Allí, los visitantes pueden realizar diversas actividades al aire libre y deleitarse con la frescura del entorno en el encantador norte argentino .

Esta localidad se encuentra en el departamento de Santa Victoria , en el extremo noroeste de Salta , a más de 500 kilómetros de la capital provincial y muy cerca de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia . Este encantador pueblo forma parte de la reserva de biosfera de las Yungas del norte argentino .

Para llegar a Nazareno desde Salta capital se puede tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta La Quiaca.

Escapadas por el norte: actividades para disfrutar en Nazareno

El mayor atractivo de Nazareno es, sin dudas, su entorno natural. Rodeado de cerros, montañas y valles, cada sector ofrece paisajes sorprendentes. Las panorámicas del lugar transmiten una sensación de calma y serenidad, perfecta para los viajeros que buscan relajarse y recargar energías durante sus vacaciones.

Además, Nazareno ofrece una excelente oportunidad para adentrarse en las tradiciones de los pueblos originarios. Un ejemplo son los tejidos realizados con lana de llama y oveja, elaborados por los habitantes del lugar mediante técnicas que se transmiten de generación en generación a lo largo de siglos.

Los increíbles y deslumbrantes atractivos de Salta la convierten en una de las provincias más visitadas de Argentina.

Por otra parte, la localidad se vuelve especialmente atractiva durante las festividades en honor a su patrona, la Virgen de Guadalupe. Su conmemoración principal se celebra el 8 de septiembre, y otra importante fiesta patronal tiene lugar el 8 de diciembre, congregando a vecinos y visitantes en una celebración colorida y llena de tradición.

Cómo llegar a Nazareno, pueblo de Salta

Para trasladarse desde la ciudad de Salta hasta Nazareno, se puede seguir la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta La Quiaca. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 5, combinándola con la RP 69. Durante el recorrido, se atraviesan altitudes que alcanzan aproximadamente 5.050 metros sobre el nivel del mar, descendiendo luego hasta los 3.180 msnm.

El pueblo metido entre los cerros que tiene casi 2.000 habitantes.

Se aconseja realizar este trayecto en un vehículo 4x4, tomando todas las precauciones necesarias para prevenir inconvenientes, mientras se disfruta de paisajes imponentes que impresionan a lo largo de toda la ruta.