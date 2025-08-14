Ni Chaco, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y disfruta de unas caminatas únicas

Explorar los principales destinos de senderismo del Norte atrae a quienes buscan aventuras al aire libre.

El trekking en nuestra provincia y en el Norte argentino ofrece una amplia variedad de retos , paisajes y experiencias en cada punto del territorio . Allí, los recorridos no son solo senderos , sino destinos en sí mismos , donde cada trayecto se convierte en un paseo por maravillas naturales únicas . Agenda estas opciones para tus próximas escapadas.

Turismo. Ni Mendoza, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo tranquilo para hacer kayak y pesca

Explorar los principales destinos de senderismo del Norte atrae a quienes buscan aventuras al aire libre . Montañas con tonalidades casi mágicas , cascadas ocultas entre bosques encantados y selvas de vegetación abundante son algunos de los escenarios destacados por TripAdvisor , lugares de los que nadie querrá marcharse.

La reconocida web de viajes TripAdvisor , líder mundial en su rubro , elaboró un listado con las principales experiencias de trekking en el Norte argentino . Basándose en las opiniones y calificaciones de cientos de miles de viajeros , la plataforma dio a conocer un ranking con las rutas más recomendadas para quienes buscan disfrutar del senderismo .

El portal señala que un sendero natural rodea el Cerro de los Siete Colores, brindando panorámicas impresionantes de sus laderas multicolores. Se puede recorrer caminando o, en parte, en vehículo. Es un trayecto sencillo y accesible.

Los viajeros lo califican como un “imprescindible” y un “sitio maravilloso”. Recomiendan recorrerlo a pie para disfrutar de todos los matices y detalles, sobre todo durante el “atardecer”, y resaltan tanto su atractivo visual como la facilidad del paseo.

Paseo de los Colorados.

San Francisco

Ubicación: Valle Grande, Jujuy.

Se trata de un sector dentro de Valle Grande reconocido por su entorno natural intacto, con selvas, cursos de agua y cascadas. Es considerado perfecto para quienes buscan “conectarse con la naturaleza” y disfrutar de la serenidad del lugar. Desde la plataforma destacan que el ingreso puede resultar “complicado”.

Los comentarios lo califican como un “sitio espectacular” y resaltan su idoneidad para relajarse y sumergirse en la naturaleza. Los visitantes aprecian la calma y el paisaje, pese a la dificultad para llegar.

San Francisco (Jujuy).

Sendero del Funicular

Ubicación: Yerba Buena, Tucumán.

Este recorrido es un sendero pensado para caminatas y actividades al aire libre. Ofrece un trayecto con pendientes que permite ejercitarse mientras se disfruta del entorno natural.

Quienes lo visitan lo describen como un “perfecto para caminar” y “excelente para hacer deporte”. Se valora tanto por la posibilidad de ejercitarse como por la experiencia de recorrerlo en un ambiente agradable.

Disfrutá en contacto con la naturaleza.

Los Médanos

Ubicación: Cafayate, Salta.

Se trata de un extenso terreno de dunas de arena que ofrece un escenario único y poco común, perfecto para recorrer a pie y descubrir sus particularidades.

Los visitantes lo describen como un “sitio impresionante” con un “entorno poco habitual”. Recomiendan ir “al atardecer” para aprovechar la luz suave, escapar del calor y capturar excelentes fotografías.

Neos y Saltapor CAFAYATE.jpg

Reserva Aguas Chiquitas

Ubicación: Cadillal, Tucumán.

Se trata de un área protegida que cuenta con rutas de trekking atravesando cascadas y pozas naturales. Sobresale por su vegetación abundante y las aguas frescas que atraviesan el recorrido. Algunos caminos requieren esfuerzo físico, por lo que se sugiere hacerlo “acompañado de un guía”.

Los turistas lo califican como una “excursión imperdible” y “maravillosa”. Destacan tanto la belleza del entorno como la conveniencia de contar con guía debido a la complejidad de los senderos.

caminatas Las caminatas son la actividad preferida en los viajes

Río Belén

Ubicación: Belén, Catamarca.

Se trata de un espacio natural ubicado junto a un río, muy concurrido para el recreo y los baños. Brinda un entorno agradable para relajarse, refrescarse y disfrutar de la tarde. Aunque no cuenta con un sendero formal de trekking, permite recorrerlo a pie y contemplar su entorno natural.

Diseño sin título (65).jpg Caminatas habilitadas en San Salvador de Jujuy

Los visitantes lo describen como un “lugar encantador” ideal para “tomar contacto con el agua” y “disfrutar de la tarde”, destacando su belleza y el placer de poder refrescarse.