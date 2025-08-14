jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 19:02
Turismo.

Ni Chaco, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y disfruta de unas caminatas únicas

En el país existen rutas tan cautivadoras que no vas a querer abandonar. En los días de descanso, vale la pena descubrir cuáles son.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Explorar los principales destinos de senderismo del Norte atrae a quienes buscan aventuras al aire libre.

Explorar los principales destinos de senderismo del Norte atrae a quienes buscan aventuras al aire libre.

El trekking en nuestra provincia y en el Norte argentino ofrece una amplia variedad de retos, paisajes y experiencias en cada punto del territorio. Allí, los recorridos no son solo senderos, sino destinos en sí mismos, donde cada trayecto se convierte en un paseo por maravillas naturales únicas. Agenda estas opciones para tus próximas escapadas.

Lee además
Dónde queda Saltos del Moconá.
Turismo.

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas
Reconquista, santa fe.
Turismo.

Ni Mendoza, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo tranquilo para hacer kayak y pesca

Explorar los principales destinos de senderismo del Norte atrae a quienes buscan aventuras al aire libre. Montañas con tonalidades casi mágicas, cascadas ocultas entre bosques encantados y selvas de vegetación abundante son algunos de los escenarios destacados por TripAdvisor, lugares de los que nadie querrá marcharse.

Los mejores lugares del Norte para hacer senderismo

Trekking en el Norte argentino.

La reconocida web de viajes TripAdvisor, líder mundial en su rubro, elaboró un listado con las principales experiencias de trekking en el Norte argentino. Basándose en las opiniones y calificaciones de cientos de miles de viajeros, la plataforma dio a conocer un ranking con las rutas más recomendadas para quienes buscan disfrutar del senderismo.

Paseo de los Colorados

Localización: Purmamarca, Jujuy.

El portal señala que un sendero natural rodea el Cerro de los Siete Colores, brindando panorámicas impresionantes de sus laderas multicolores. Se puede recorrer caminando o, en parte, en vehículo. Es un trayecto sencillo y accesible.

Los viajeros lo califican como un “imprescindible” y un “sitio maravilloso”. Recomiendan recorrerlo a pie para disfrutar de todos los matices y detalles, sobre todo durante el “atardecer”, y resaltan tanto su atractivo visual como la facilidad del paseo.

Paseo de los Colorados.

San Francisco

Ubicación: Valle Grande, Jujuy.

Se trata de un sector dentro de Valle Grande reconocido por su entorno natural intacto, con selvas, cursos de agua y cascadas. Es considerado perfecto para quienes buscan “conectarse con la naturaleza” y disfrutar de la serenidad del lugar. Desde la plataforma destacan que el ingreso puede resultar “complicado”.

Los comentarios lo califican como un “sitio espectacular” y resaltan su idoneidad para relajarse y sumergirse en la naturaleza. Los visitantes aprecian la calma y el paisaje, pese a la dificultad para llegar.

San Francisco (Jujuy).

Sendero del Funicular

Ubicación: Yerba Buena, Tucumán.

Este recorrido es un sendero pensado para caminatas y actividades al aire libre. Ofrece un trayecto con pendientes que permite ejercitarse mientras se disfruta del entorno natural.

Quienes lo visitan lo describen como un “perfecto para caminar” y “excelente para hacer deporte”. Se valora tanto por la posibilidad de ejercitarse como por la experiencia de recorrerlo en un ambiente agradable.

Disfrutá en contacto con la naturaleza.

Los Médanos

Ubicación: Cafayate, Salta.

Se trata de un extenso terreno de dunas de arena que ofrece un escenario único y poco común, perfecto para recorrer a pie y descubrir sus particularidades.

Los visitantes lo describen como un “sitio impresionante” con un “entorno poco habitual”. Recomiendan ir “al atardecer” para aprovechar la luz suave, escapar del calor y capturar excelentes fotografías.

Neos y Saltapor CAFAYATE.jpg

Reserva Aguas Chiquitas

Ubicación: Cadillal, Tucumán.

Se trata de un área protegida que cuenta con rutas de trekking atravesando cascadas y pozas naturales. Sobresale por su vegetación abundante y las aguas frescas que atraviesan el recorrido. Algunos caminos requieren esfuerzo físico, por lo que se sugiere hacerlo “acompañado de un guía”.

Los turistas lo califican como una “excursión imperdible” y “maravillosa”. Destacan tanto la belleza del entorno como la conveniencia de contar con guía debido a la complejidad de los senderos.

caminatas
Las caminatas son la actividad preferida en los viajes

Las caminatas son la actividad preferida en los viajes

Río Belén

Ubicación: Belén, Catamarca.

Se trata de un espacio natural ubicado junto a un río, muy concurrido para el recreo y los baños. Brinda un entorno agradable para relajarse, refrescarse y disfrutar de la tarde. Aunque no cuenta con un sendero formal de trekking, permite recorrerlo a pie y contemplar su entorno natural.

Diseño sin título (65).jpg
Caminatas habilitadas en San Salvador de Jujuy

Caminatas habilitadas en San Salvador de Jujuy

Los visitantes lo describen como un “lugar encantador” ideal para “tomar contacto con el agua” y “disfrutar de la tarde”, destacando su belleza y el placer de poder refrescarse.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas

Ni Mendoza, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo tranquilo para hacer kayak y pesca

Ni Chaco, ni La Rioja: hace unas escapadas a esta laguna del norte llena de flamencos

El río de Catamarca con aguas turquesas y cristalinas que te sorprenderá

Aventura y naturaleza en el río de aguas turquesa entre Catamarca y Tucumán

Lo que se lee ahora
El exmarido de Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa.
Justicia.

Enviaron al ex marido de Julieta Prandi a la cárcel donde están los rugbiers del caso Baéz Sosa

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel