Conocé este pueblito misterioso y mágico de Tucumán

Lules, en la provincia de Tucumán , es un pueblito lleno de lugares significativos. Además, es ideal para conocer y recorrer con la familia, amigos y pareja en cualquier época del año con mucha naturaleza y cabalgatas rodeadas de flora y fauna.

Lules es una ciudad ubicada en la provincia de Tucumán, Argentina. Es conocida por su economía basada principalmente en la agricultura, con una destacada producción de frutas cítricas, especialmente limones. La ciudad de Lules forma parte del departamento de Lules.

A tan sólo 20 km de la capital de Tucumán, se abre paso una de las ciudades más importantes de la provincia. Sus paisajes y naturaleza convierten el destino en verdaderas postales dignas de ser conocidas.

El circuito inicia con las “ Ruinas Jesuíticas de San José de Lules ”, declaradas Monumento Histórico Nacional. En este lugar encontrarás reminiscencias de los antepasados indígenas y testimonios de la evangelización, realizada en el siglo XVII por los Jesuitas y continuada luego en 1767 por la Orden Dominica.

Si de historia se trata, el paso obligado antes de ingresar a la ciudad es la visita al “Oratorio”, en honor a San Antonio de Padua. Este Oratorio, está estrechamente ligado a la historia y a la construcción de nuestro país.

Ya dentro de la ciudad, podrás conocer la Iglesia Fundacional de San Isidro de Lules, que es el primer edificio público de la ciudad, construido en 1851 y declarado Monumento Histórico Provincial. Actualmente se encuentra abierto a los turistas y feligreses que la disfrutan a diario.

Hacia el Oeste de la ciudad, se observa un lugar paradisíaco: la “Quebrada de Lules”. Ubicada a 4 km de la ciudad y enmarcada por las Sierras de San Javier y Yerba Huasi, fue fuente de inspiración de poetas como Atahualpa Yupanqui, que la inmortalizaron en canciones que recorrieron el mundo entero.

Si visitás la quebrada podrás realizar caminatas y cabalgatas con salidas guiadas desde San Pablo por La Maroma, o simplemente disfrutar de un paseo al aire libre donde te deslumbrará la flora y la fauna de la Yunga del Norte Argentino.

A orillas del Río Lules se le suma el funcionamiento del balneario municipal "La Quebrada”, que cuenta con tres piletas equipadas, más de 40 asadores, kiosco y bar.

También podés recorrer “La Reducción”, donde se encuentra un Santuario en honor a La Virgen del Valle.

Historia

Lules tiene una rica historia que se remonta a tiempos precolombinos. Los primeros habitantes de la región fueron los indígenas lules, un pueblo de características huárpidas que vivía en el noroeste de Argentina, así como en partes de Paraguay y Bolivia. Los lules eran cazadores y recolectores, aunque también cultivaban maíz, zapallo, papa y quínoa.

En 1670, la Compañía de Jesús fundó la misión de San José de Lules, que persistió hasta la expulsión de los jesuitas en 1768. Esta misión fue un importante centro de evangelización y educación para los indígenas de la región

Cómo llegar a Lules, Tucumán

Para llegar a San Isidro de Lules desde la ciudad capital, el visitante podrá tomar Ruta Provincial Nº 301 recorriendo aproximadamente 20 kilómetros.

