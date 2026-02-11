miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 11:05
Tucumán.

Estudian cómo los árboles pueden reducir erosión y mitigar inundaciones

Ensayos del Conicet con especies nativas de árboles como sauce criollo y tipa blanca ya muestran resultados en predios privados frente a crecidas de ríos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una investigación del Conicet analiza qué especies nativas ayudan a mitigar la erosión.

La tipa blanca (Tipuana tipu) es crucial a la orilla de los ríos —especialmente en las Yungas del noroeste argentino— porque sus raíces estabilizan las márgenes, evitando la erosión y el desmoronamiento del suelo ante crecidas

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Las bolitas de zanahoria y dátiles ofrecen una opción de bocado funcional, saludable y fácil de preparar en casa.
Cocina.

Snacks de pastel de zanahoria: una receta saludable para cualquier momento

El doctor en Ciencias Biológicas Edgardo Pero, quien realizó una estancia de investigación en la Universidad de Washington con una beca Fulbright-Conicet, explicó que el foco de su trabajo está en “evaluar distintas estrategias para recuperar bosques ribereños, que son los que se desarrollan alrededor de ríos y arroyos o de otros cuerpos de agua”.

Sauce
El papel de los bosques ribereños ante posibles crecidas de ríos

Los bosques ribereños cumplen un papel clave en la dinámica fluvial: amortiguan las crecidas, enlentecen el avance del agua y reducen la erosión en las márgenes de los ríos, algo especialmente valioso en contextos de precipitaciones intensas como los que se dan con mayor frecuencia en el norte argentino.

Pero aclaró que la idea no es detener el avance del agua por completo, sino “no detenerlos, sino amortiguarlos, enlentecerlos”, función que puede disminuir tanto los riesgos de inundación urbana como las pérdidas productivas en zonas rurales.

La iniciativa combina conocimientos ecológicos y socioecológicos, ya que implica trabajar con propietarios de tierras privadas que quieran revertir la degradación de sus márgenes fluviales. En este sentido, los investigadores señalaron que la participación de familias y comunidades es clave para avanzar en la restauración ecológica.

Arbol - tipa placa
La tipa blanca (Tipuana tipu) es crucial a la orilla de los ríos —especialmente en las Yungas del noroeste argentino— porque sus raíces estabilizan las márgenes, evitando la erosión y el desmoronamiento del suelo ante crecidas

Un ejemplo concreto se desarrolla en la zona de Simoca, donde tras la forestación de especies nativas el bosque ribereño comenzó a estabilizar el terreno, reduciendo el impacto de la última crecida que afectó la producción agropecuaria en un predio privado.

Parte del trabajo consiste también en identificar qué especies se adaptan mejor a distintos sectores ribereños. Entre las más prometedoras figuran el sauce criollo, tradicional en las riberas argentinas, y la tipa blanca, junto a otras especies de la transición entre yungas y chaco.

La propuesta de los investigadores suma una herramienta más para la gestión integrada del riesgo hídrico, un enfoque que en distintos proyectos internacionales combina soluciones naturales (como la forestación) con infraestructura y planificación urbana para mitigar los impactos de eventos extremos.

