El machismo oculto en la Generación Z

Las mujeres de la Generación Z demuestran tener opiniones menos tradicionales sobre los roles de género, aunque los resultados de la encuesta confirman que esa visión también va calando más entre las jóvenes.

En el grupo de hombres de la Generación Z encuestados, el 24% consideró que una mujer no debe proyectar demasiada independencia o autosuficiencia, una proporción significativamente mayor que entre los hombres Baby Boomers, de los cuales solo el 12% compartió esa visión

Un estudio global sobre igualdad de género reveló que el 31% de los hombres de la Generación Z cree que una esposa debe obedecer siempre a su marido , mientras que un 33% considera que el esposo debe tener la última palabra en las decisiones importantes del hogar.

La investigación fue realizada por Ipsos junto al Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de King’s Business School , perteneciente al King’s College London. El informe se difundió en el marco del Día Internacional de la Mujer 2026 y analizó opiniones vinculadas con roles de género, pareja, familia, sexualidad y masculinidad.

El sondeo incluyó a 23.000 personas de 29 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Australia e India. El objetivo fue medir cómo distintas generaciones perciben la igualdad de género y qué expectativas mantienen sobre el rol de las mujeres y los varones dentro del hogar y la sociedad.

Según el informe, los hombres de la Generación Z —nacidos entre 1997 y 2012 , de acuerdo con la clasificación utilizada en la publicación— mostraron posiciones más tradicionales que generaciones anteriores en varios temas . En comparación, solo el 13% de los hombres baby boomers estuvo de acuerdo con que una esposa debe obedecer siempre a su marido, y el 17% consideró que el esposo debe tener la última palabra en decisiones importantes.

pareja Las mujeres de la Generación Z demuestran tener opiniones menos tradicionales sobre los roles de género, aunque los resultados de la encuesta confirman que esa visión también va calando más entre las jóvenes.

Las diferencias entre hombres y mujeres

El estudio también marcó una diferencia importante entre varones y mujeres de la misma generación. Mientras el 31% de los hombres jóvenes respaldó la idea de obediencia dentro del matrimonio, entre las mujeres de la Generación Z ese porcentaje fue del 18%. En el caso de las mujeres baby boomers, el acuerdo bajó al 6%.

Otro dato que llamó la atención fue que el 24% de los hombres de la Generación Z consideró que una mujer no debería mostrarse “demasiado independiente o autosuficiente”, frente al 12% de los hombres baby boomers. Entre las mujeres, el acuerdo con esa afirmación fue menor: 15% en la Generación Z y 9% entre las baby boomers.

Masculinidad, vínculos y roles tradicionales

La investigación no solo abordó las ideas sobre las mujeres, sino también las expectativas que los propios varones tienen sobre la masculinidad. El 30% de los hombres de la Generación Z dijo que los hombres no deberían decir “te quiero” a sus amigos, mientras que el 43% sostuvo que los jóvenes deberían intentar ser físicamente fuertes, incluso si no lo son de manera natural.

Además, el 21% de los varones jóvenes encuestados consideró que los hombres que participan en el cuidado de niños son menos masculinos que quienes no lo hacen. Para los autores del informe, estos resultados muestran que ciertos mandatos tradicionales siguen presentes entre sectores jóvenes, incluso en generaciones que suelen asociarse con discursos más abiertos sobre diversidad e igualdad.

El informe también señaló una contradicción: los hombres de la Generación Z fueron quienes más acordaron con ideas tradicionales sobre obediencia e independencia femenina, pero también quienes más consideraron atractivas a las mujeres con carreras profesionales exitosas.

Principales porcentajes del estudio