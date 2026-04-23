Ni Millennials ni Gen z: quiénes son los "Zillennials" y entre que años nacieron

Los nacidos entre 1992 y 1999 no siempre se sienten del todo representados por una sola etiqueta generacional. En redes sociales y en distintas publicaciones comenzó a popularizarse un nombre para definirlos: zillennials o zennials, una microgeneración que se ubica en la frontera entre los millennials y la generación Z.
La explicación tiene que ver con que vivieron una transición muy particular. Tuvieron una infancia con hábitos todavía más analógicos, pero atravesaron la adolescencia y la juventud en plena expansión de internet, los celulares y las redes sociales. Por eso suelen ser descritos como un grupo con rasgos compartidos de ambas generaciones.
Dónde terminan los millennials y dónde empieza la generación z
Uno de los criterios más citados es el del Pew Research Center, que ubica a los millennials entre 1981 y 1996 y a la generación Z a partir de 1997. Bajo esa referencia, una parte de los nacidos entre 1992 y 1996 entra formalmente en el grupo millennial, mientras que quienes nacieron desde 1997 quedan dentro de la generación Z.
Justamente por quedar tan cerca de ese límite, muchos especialistas, medios y diccionarios empezaron a usar el término zillennial para hablar de quienes nacieron en los últimos años millennials y en los primeros años de la gen Z. Dictionary.com, por ejemplo, define a los zillennials como personas nacidas entre los primeros y los últimos años de la década del 90, ubicadas entre ambas generaciones.
El Cyber era un espacio muy utilizado por los adolescentes
Por qué esta microgeneración tiene identidad propia
La idea de los zillennials no reemplaza las categorías generacionales más extendidas, pero sí busca explicar una experiencia compartida. Se trata de personas que recuerdan un mundo sin smartphones dominantes, pero que también incorporaron muy temprano la cultura digital, los foros, los primeros celulares con internet y después las redes sociales como parte central de su vida cotidiana.
Niños jugando Play Station 1
En otras palabras, no es que oficialmente dejen de ser millennials o gen z según todos los estudios, sino que el concepto funciona como una forma de nombrar a quienes quedaron en esa zona intermedia. Por eso, aunque 1992 a 1999 no es un rango cerrado ni universal, sí aparece de manera frecuente en publicaciones y posteos que describen a esta microgeneración puente.
Juguetes y consolas que marcaron esa época
Tamagotchi
Fue uno de los símbolos más claros de fines de los 90. La idea de “criar” una mascota virtual en un llavero electrónico pegó fuerte en chicos y preadolescentes.
Furby
Otro ícono total de fines de los 90. Era un juguete interactivo que hablaba, aprendía palabras y generaba fascinación por su mezcla de peluche y tecnología.
Barbies y accesorios temáticos
Siguieron muy presentes en toda la década, con versiones vinculadas a moda, profesiones, casas, autos y sets completos.
Max Steel
Ya hacia el final de los 90 y comienzos de los 2000 empezó a instalarse como uno de los muñecos más deseados, sobre todo entre chicos.
Hot Wheels
Los autitos, pistas y rampas fueron un clásico de esa generación, igual que los juegos de carreras armados en el piso de la casa.
Polly Pocket
Las mini muñecas con casitas compactas fueron muy populares, sobre todo por el formato portátil.
Playmobil y LEGO
Ambos estuvieron muy presentes en la infancia de esa camada, con sets de ciudades, castillos, piratas y rescate.
Yo-yo, balero, elastico, bolillas y figuritas
Más allá de las modas electrónicas, seguían conviviendo con juegos tradicionales de patio, recreo y vereda.
Consolas y tecnología de infancia
Family Game / Nintendo Entertainment System
Para muchos fue la puerta de entrada al videojuego en casa, incluso en versiones no originales muy populares en Argentina.
Sega Genesis / Mega Drive
Marcó a muchísimos chicos de esa generación, con títulos como Sonic entre los más recordados.
Super Nintendo
Fue otra consola clave de los 90, asociada a franquicias muy fuertes como Mario, Donkey Kong y Street Fighter.
PlayStation 1
Probablemente uno de los grandes emblemas de la segunda mitad de los 90. Cambió la experiencia gamer para toda esa camada.
Game Boy
La posibilidad de jugar fuera de casa fue una revolución. Tener una portátil era un sueño para muchísimos chicos.
Nintendo 64
No todos la tuvieron, pero fue una consola muy deseada y muy recordada por quienes crecieron en esos años.
FUENTE: Resumido.
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